Migliori cartucce stampante 2024: Canon, Hp, Epson e molte altre ancora

Sebbene oggi siano moltissimi i centri copie che vi permettono di stampare documenti e quant’altro, è difficile ma quanto è più comodo possedere una stampante in casa propria? E se l’avete ovviamente sarà necessario per voi cambiare le cartucce. Molto spesso questo particolare scoraggia l’acquisto dei device, specie per i costi proibitivi della pratica ma con il giusto livello di accortezze in realtà la cosa è più semplice e più fattibile del previsto. In commercio, infatti, esistono tantissime diverse cartucce che offrono rese, durate e caratteristiche diverse, così da adattarsi alle varie tipologie di stampanti e incontrare una clientela più ampia.

I modelli più famosi di stampanti sono Canon, Epson e Hp, ma non esistono solo queste. Le case di produzione inoltre permettono anche di acquistare cartucce progettate per i loro device, ma che si adattano anche a tanti altri modelli.

Se cercate le più economiche dovete puntare su queste per Hp, se invece volete prendere la vostra scelta con calma, consultando tutte le opzioni disponibili, andate avanti nella lettura.

Cartucce per stampanti, le migliori

Le migliori per stampanti fotografiche Canon

Questo multipack è sicuramente il migliore per le stampanti Canon. Comprende la cartuccia per il bianco e nero e quella per i colori. All’interno della confezione troverete anche 20 fogli di carta fotografica che una volta riscaldata, grazie alla reazione dei microcristalli, farà emergere le immagini senza bisogno di inchiostro. Con queste cartucce la vostra stampa sarà perfetta e vi regalerà immagini a prova di sbavatura e addirittura resistenti ad acqua e strappi.

L’inchiostro è di altissima qualità e permette alla macchina di funzionare al massimo delle sue possibilità, regalandovi risultati ad alta risoluzione con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Si parla di una qualità di stampa superiore del 35% rispetto alle cartucce compatibili non originali. Inoltre è garantita dall’azienda produttrice un’extra durata che rende la spesa anche ammortizzabile nel tempo. Nonostante il prodotto sia venduto da un venditore esterno, Amazon offre uno sconto di circa il 10% rendendo l’acquisto vantaggioso anche dal punto di vista economico. Le cartucce sono compatibili con stampante fotografica Canon Zoemini, S, S2 e C.

Le migliori per HP

Questo modello di cartucce è il migliore per le stampanti HP. Si tratta di un prodotto ottimo per stampare sia foto ad alta qualità, paragonabili a quelle di un laboratorio, che documenti in bianco e nero per tutti i giorni. Il rendimento medio in pagine assicura una lunga durata, precisamente si parla nei test di 120 pagine in nero e 100 a colori. Grazie a HP Instant ink la stampante monitora i livelli di inchiostro e in automatico ordina nuove cartucce a casa ancora prima della loro fine per permettervi di non rimanere mai senza. Questo piano è modificabile e cancellabile in qualsiasi momento, non c’è infatti vincolo nell’utilizzare questo servizio.

La cartuccia è dotata di una testina integrata, un vantaggio non di poco conto perché ne avrete una nuova ogni volta che la cambiate regalando colori precisi e nitidi. Queste cartucce sono compatibili con stampanti HP DeskJet 3750, 3760, 3730, 3720, 2620, 2630, 2600, 3700, HP ENVY 5030, 5010, 5050 e 5020.

A lunga durata per Canon

Queste cartucce sono a lunga durata per le vostre stampanti Canon. Il multipack è piuttosto vantaggioso perché include una cartuccia di inchiostro nero e una a colori. Grazie all’attenzione con la quale lavora questa azienda, attiva sul mercato dal 1937, avrete a disposizione un prodotto che lavora in perfetta armonia con la vostra stampante regalandovi delle prestazioni affidabili e una stampa nitida e precisa.

Ricordiamo inoltre che l’inchiostro originale ha una qualità superiore del 35% rispetto alle cartucce non originali. Il rapporto qualità/prezzo lo rende un prodotto davvero vantaggioso per qualsiasi tasca. Queste cartucce sono compatibili con stampanti: Canon PIXMA MG3051, MG3050, iP2850, MG3052, MG2450, MG2550, MG2555S, TS3150, MX495, MG2555, MG2950 e MG2550S.

Economiche per HP

Se avete bisogno di cartucce economiche per stampante HP queste sono sicuramente il prodotto che fa al caso vostro. Grazie al servizio HP Instant ink avrete a disposizione a casa vostra, senza muovere un dito, una cartuccia nuova ogni volta che la stampante capisce che quella in vostro possesso sta per terminare. Si tratta di un prodotto di alta qualità ottimo per stampare foto a livello di laboratorio o semplici documenti in bianco e nero. I test di laboratorio ci dicono che il rendimento medio si attesta sulla stampa di 100 pagine a colori.

Il dispositivo è dotato di testina integrata, cosa che vi permetterà di averne una nuova a ogni sostituzione per stampe più definite con colori nitidi e precisi. Le cartucce sono compatibili con stampanti: HP DeskJet 2720e, 2722e, 4100, 2710e, 2700, 2722, 2721, 2724, 2723, 2721e, 2720, 2723e, 4130e, 4120e, 4110e, 4122e, 2710, HP ENVY 6020e, 6032e, 6010e, 6420, 6020, 6420e, 6432e, 6430e, 6430 e 6030.

Migliori Epson

Queste sono, invece, le migliori cartucce per stampanti Epson. Si tratta di prodotti di ultima generazione grazie a chip intelligente aggiornato che garantisce di vederli riconosciuti immediatamente dalla vostra stampante, senza stare a perdere tempo con noiose installazioni. L’inchiostro misto a colorante pigmentato garantisce colori vivaci, stampe sempre chiare e uniformi sia per quanto riguarda le foto che per i documenti.

La durata è davvero molto importante con una media di 500 pagine per cartuccia nera e 350 per quella a colori con una copertura del 5% di carta A4. Eviterete con queste cartucce ogni possibile striatura, linea, macchia e/o perdita di inchiostro. Completamente testate prima dell’invio sono sigillate singolarmente sottovuoto cosa che ne migliora anche la sicurezza durante il trasporto. Le cartucce sono compatibili con i seguenti modelli: Epson Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-4105, XP-4100, XP-3105, XP-3100, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF e WF-2810DWF.

Come scegliere le migliori cartucce per stampanti

Dopo avervi fatto vedere alcuni dei migliori modelli di cartucce per stampanti, vi vogliamo indicare anche alcuni parametri fondamentali per la scelta di quelle che fanno per voi:

Marca e modello: le cartucce non sono tutte uguali e nonostante esistano prodotti compatibili che fungono da alternativa economica alle originali, bisogna fare molta attenzione. La prima cosa da sapere per andare ad acquistare delle cartucce per stampanti è la marca e il modello della vostra stampante;

le cartucce non sono tutte uguali e nonostante esistano prodotti compatibili che fungono da alternativa economica alle originali, bisogna fare molta attenzione. La prima cosa da sapere per andare ad acquistare delle cartucce per stampanti è la marca e il modello della vostra stampante; Durata: sebbene questo parametro non vada a influire sul funzionamento del device, si tratta di un qualcosa da tenere sotto considerazione. Se usate poco la stampante sarà inutile comprarne un modello XL, perché il rischio è che si possa seccare. Se invece la usate molto sarà meglio comprare quelle più grandi anche perché c’è sempre un risparmio sul costo;

sebbene questo parametro non vada a influire sul funzionamento del device, si tratta di un qualcosa da tenere sotto considerazione. Se usate poco la stampante sarà inutile comprarne un modello XL, perché il rischio è che si possa seccare. Se invece la usate molto sarà meglio comprare quelle più grandi anche perché c’è sempre un risparmio sul costo; Colore o bianco e nero: sebbene molte stampanti si possano azionare solo se presenti contemporaneamente le cartucce a colori e in bianco e nero non tutte funzionano così. Proprio per questo motivo diventa importante prendere una scelta in base alle vostre necessità;

sebbene molte stampanti si possano azionare solo se presenti contemporaneamente le cartucce a colori e in bianco e nero non tutte funzionano così. Proprio per questo motivo diventa importante prendere una scelta in base alle vostre necessità; Costo: e qui torniamo a quanto detto in precedenza, esistono modelli più economici e altri più costosi che pressoché sono identiche. Anche il portafoglio ha la sua importanza quindi valutate con attenzione questo aspetto prima di procedere all’acquisto.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.