Malware, cosa sono veramente e come evitarli: a cosa fare attenzione per mettersi al riparo da rischi

Cosa sono i malware e come fare per evitarli. Facendo attenzione a questi aspetti, starete lontani da possibili rischi.

La sicurezza quando si tratta di navigare in rete non è mai troppa. Ogni giorno forniamo migliaia e migliaia di dati utili a tutti i principali siti che utilizziamo. E si parla tanto di credenziali per il login quanto di informazioni sensibili e personali, magari se effettuiamo un pagamento e salviamo la carta di credito. Ecco perché è bene fare attenzione e sapere dal principio cosa stiamo andando a fare.

Ci sono hacker e cybercriminali che operano quotidianamente nell’ombra per poter mettere in atto attacchi mirati e volti a cogliere impreparate potenziali vittime. Con il rischio di andare ad incappare in pesanti conseguenze. Tra gli strumenti maggiormente utilizzati in questo senso ci sono i malware. Ma cosa sono? E come fare per evitarli? Ecco una guida completa per non correre più alcun tipo di rischio.

Malware: ecco tutto quello che c’è da sapere

I malware sono tra le armi potenzialmente più pericolose di cui fanno uso ogni giorno hacker e cybercriminali. Se ne trovano di diversi tipi in rete e sono tutti potenzialmente letali per le nostre informazioni personali e per la sicurezza. Ecco perché bisogna stare molto attenti a ciò che si va a cliccare o a scaricare, evitando così di fornire informazioni utili ai malintenzionati.

A livello di definizione, il malware altro non è che un software pensato per danneggiare un computer o uno smartphone, portando a rallentamenti, furto di dati sensibili o invio di finte email dai propri account personali. Tra i più comuni ci sono i virus, i worm, gli spyware, gli adware e il cosiddetto Cavallo di Troia. Per poterli diffondere, i virus si avvalgono di alcuni strumenti come stringhe di codici su software gratuiti scaricati online, siti web infetti, messaggi falsi di errore o allegati via email.

Ecco perché è bene munirsi di tutte le precauzioni del caso per evitare problemi. Vi consigliamo innanzitutto di aggiornare sempre il sistema operativo sia da PC che da smartphone, usando un account non da amministratore quando possibile. Prima di cliccare su un link o scaricare qualcosa, è bene valutare caso per caso. Stesso discorso per eventuali allegati o immagini ricevute via email e poco raccomandabili.

Non fidatevi poi mai delle finestre popup su internet che vi chiedono di scaricare software, poiché di solito sono dannosi. Parlando della condivisione dei file, invece, questa andrebbe limitata il più possibile. Infine, vi consigliamo di munirvi di un buon software antivirus.