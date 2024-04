Non lasciar sbiadire i tuoi ricordi più belli: usa la mini stampante fotografica portatile

Se ci fermiamo anche solo per un attimo a riflettere, ci potremmo rendere conto del paradosso che stiamo vivendo. Rispetto al passato possiamo scattare centinaia se non migliaia (memoria del cellulare permettendo) di foto ogni giorno, eppure forse proprio per la semplicità di utilizzo e la replicabilità dell’azione, non siamo più di tanto affezionati alle foto che riempiono solo il rullino dello smartphone senza mai prendere vita davvero in un formato fisico; perché allora non usare una mini stampante fotografica portatile?

Facile, pratica e comoda, con una stampante portatile potrai rivivere i tuoi ricordi più belli tutte le volte che vuoi, perché il bello delle foto non è solo immortalare un momento, ma renderlo unico maneggiandolo con cura e custodendolo tra le proprie mani. In questo modo, quella notte a mare fino all’alba, il concerto più bello della tua vita o ancora il giorno della laurea saranno sempre con te senza che sbiadiscano mai dai tuoi ricordi. Ecco perché oggi vorremmo consigliarti questa stampante alla portata di tutti sia per il prezzo che per la facilità d’uso.

Con la mini stampante fotografica portatile potrai stampare tutte le foto che vuoi

E insomma, se da un po’ di tempo ti solleticava l’idea di comprare una stampante portatile ma il prezzo ti ha sempre un po’ frenato, sappi che a meno di 20 euro potrai acquistare un prodotto di gamma che non ha nulla da invidiare ai prodotti più blasonati. Giusto per rendere l’idea, adottando la tecnologia di stampa termica, questa mini stampanate portatile non utilizza inchiostro (una scelta tanto comoda perché non devi aspettare i tempi di asciugatura quanto green) garantendo comunque un’eccellente qualità di stampa e un’alta risoluzione delle immagini, anche quelle più sgranate, anche se qui ti spieghiamo come migliorare la qualità delle tue foto.

Le foto poi avranno un tocco retrò grazie alla raffinata stampa in bianco e nero per un effetto senza tempo perfetto per immortalare tutti i tuoi ricordi più cari. Ma sai come funziona? La stampante utilizza la connessione Bluetooth tramite l’APP “Tiny Print“, tutto quello che devi fare quindi è associare la stampante al tuo smartphone dopo aver scaricato l’applicazione da PlayStore o AppStore, poi aprire l’app e cominciare a stampare in modalità wireless tutte le foto che vuoi, tanto si collega rapidamente a qualsiasi smartphone.

Il design dall’aspetto elegante e minimal poi, completa un prodotto piccolo e leggero e che puoi portare sempre con te anche perché non serve una presa elettrica. Per garantire, infatti, una maggiore durata della mini stampante fotografica portatile, troverai in dotazione anche la batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ai polimeri e ad alta densità da 1200 mAh per la ricarica USB. E se, dopo aver utilizzato la stampante fotografica per molte volte, la stampa non dovesse essere più nitida, puoi sempre utilizzare alcol per pulire la barra laser della stampante che si trova nel vano del caricatore della carta. Non ti resta adesso che scegliere le foto più belle da stampare.

