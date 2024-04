La settimana inizia col botto, 12 videogiochi gratis per tutti: come riscattarli subito

La settimana inizia benissimo con ben 12 videogiochi gratis per tutti. Ecco come poterli riscattare subito e quali sono.

Grandi notizie per tutti i videogiocatori italiani: arrivano tanti videogiochi gratis per tutti. Ecco esattamente come riscattarli e farli vostri per sempre.

Questo regalo anticipato per il mese di aprile 2024 ha mandato gli appassionati di videogiochi in delirio, con una selezione di titoli che promettono di mantenere alto l’interesse per tutta la stagione.

La prima ondata di giochi è stata rilasciata, e non delude affatto. Tra i titoli più notevoli troviamo “Chivalry 2”, che offre un’esperienza di combattimento medievale senza precedenti, “Faraway 2: Jungle Escape”, un’avventura coinvolgente ambientata in una giungla misteriosa, e “Black Desert”, un MMORPG ricco di azione e possibilità di personalizzazione. Ma l’azione non finisce qui.

12 videogiochi gratis per tutti: ecco quali sono e come richiederli

Per coloro che sono sempre alla ricerca di nuove avventure, Amazon Prime Gaming ha promesso di rilasciare ulteriori giochi ogni giovedì di aprile. Questo significa che gli abbonati potranno godersi un flusso costante di contenuti di gioco gratuiti per tutto il mese. E non è solo una serie di giochi a caso: ci sono titoli che spaziano da giochi d’azione ad avventure enigmatiche e persino giochi indie ricchi di stile.

Ma come si fa a riscattare questi giochi gratis? È più semplice di quanto si pensi. Basta accedere al proprio account Amazon Prime Gaming e dirigervi alla sezione dedicata ai giochi gratuiti. Qui troverete un elenco dettagliato dei giochi disponibili per il mese di aprile.

Una volta trovato il gioco che desiderate, basta fare clic su “Riscatta” e verrà generato un codice che potrete utilizzare su piattaforme come Steam, GOG ed Epic Games Store. Ecco l’elenco completo dei giochi che usciranno su Amazon:

4 aprile

Chivalry 2

Faraway 2: Jungle Escape

Black Desert

11 aprile

Drawn: Trail of Shadows

Faraway 3: Arctic Escape

Fallout 76

Demon’s Tilt

18 aprile

Rose Riddle: the Fairy Tale Detective

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

25 aprile

Living Legends: Fallen Sky

Vlad Circus: Descend into Madness

Tiny Robots Recharged

Un regalo che sicuramente farà felici sia i fan dei giochi che i fan delle serie televisive che alcuni hanno dedicato a loro. Inoltre, la varietà dei giochi offerti assicura che ci sia qualcosa per tutti i gusti. Che siate fan di avventure, giochi di ruolo o semplicemente cercate qualcosa di nuovo da provare, c’è sicuramente un gioco per voi in questa selezione.