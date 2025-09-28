La grande attesa Champions: cosa ci aspetta in questo secondo turno

L’Europa si accende presto: dai big match che muovono la classifica alle italiane chiamate a non sbagliare. A Villarreal c’è una Juve che cerca risposte, mentre Bergamo, Milano e Napoli provano a restare in alto

Le notti di Champions hanno un fascino inconfondibile. È il fascino delle big internazionali pronte a sfidarsi e ad incrociare il cammino, tra le altre, anche delle squadre italiane. Da quando ha cambiato formula, poi, la Champions League è diventata molto più avvincente e imprevedibile e la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Il nuovo format a otto partite per squadra con classifica unica, infatti, consente meno calcoli e meno margine di manovra per sbagliare. Ecco perché anche chi è partito ad handicap come ad esempio Napoli e Atalanta non può più sbagliare e deve necessariamente mettersi in marcia.

Il secondo turno promette scintille e qualche scossa in vetta. La classifica dopo la prima giornata racconta già di sorprese: l’Eintracht Francoforte partito a razzo e primo in classifica per la differenza reti, il PSG che si è imposto con autorità battendo l’Atalanta, Brugge e Sporting che non hanno tremato di fronte a rivali più quotate.

Qualche sorpresa quest’anno potrebbe venir fuori e magari proprio dal Belgio, dove c’è un movimento in forte crescita che ogni anno propone nuovi talenti e tanti spunti anche tattici.

I big match della seconda giornata di Champions League: non solo Barcellona-PSG

La sfida con più fascino arriva sicuramente dal Camp Nou, dove Barcellona e Paris Saint-Germain si affrontano in una partita che sembra già uno scontro diretto per restare nelle primissime posizioni. I blaugrana hanno iniziato con qualche ombra, mentre il PSG ha mandato un messaggio netto all’Europa asfaltando 4-0 l’Atalanta di Juric.

Ma non è l’unica partita da seguire col fiato sospeso. A Montecarlo si gioca Monaco-Manchester City, un incrocio fra chi sta crescendo a dismisura e chi, come Guardiola e i suoi, non vuole lasciare più niente al caso dopo aver perso l’occasione lo scorso anno.

Occhio anche a Chelsea-Benfica e Atletico Madrid-Eintracht: i tedeschi sono partiti fortissimo e vogliono restare in alto, Simeone deve reagire per non ritrovarsi già a rincorrere.

E poi le italiane, che a prescindere sono sempre da seguire anche monitorando costantemente anche le statistiche aggiornate in tempo reale su FantaScore.it. Il martedì si apre con Atalanta-Club Brugge (18.45), poi alle 21 tocca all’Inter, che riceve lo Slavia Praga: gara trappola, perché i cechi hanno già dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Mercoledì tocca a Napoli e Juventus: gli azzurri devono riscattarsi dopo lo 0-2 di Manchester, i bianconeri vanno a Vila Real per confermare le ambizioni da protagonista. Villarreal-Juventus è la partita scelta da Amazon Prime Video per la trasmissione in streaming, le altre saranno tutte visibili su Sky e NOW Tv.