La funzione che rende il tuo smartphone intelligente: così metti al sicuro te stesso e chi ami

Una funzione sarebbe in grado di rendere il nostro smartphone molto più intelligente. Ecco esattamente come funziona e come cambia tutto.

Molti di noi cercano di migliorare il cellulare quanto più possibile. Si tratta di una attività che richiede del tempo e non è semplice facile riuscirci. Questo perché bisogna informarsi e capire quale procedura sia necessario adottare. Tenere aggiornati il dispositivo, scaricare app utili o usare funzioni adeguate è un’ottima idea. Ma non è detto che siano gli unici modi in questo caso: ci sono altre attività da svolgere.

Per esempio si può pensare di sbloccare delle impostazioni nascoste. I cellulari che utilizziamo tutti i giorni ne hanno diverse per l’appunto. Ed è solo un nostro compito capire quali siano e come funzionino. In alcuni casi possono rendere il dispositivo molto più prestante ed estremamente migliore da utilizzare sotto ogni punto di vista. Ma se si scava un po’ più a fondo, è possibile ottenere dei benefici immensi. In particolar modo si potrebbe rendere più intelligente lo smartphone.

Smartphone intelligente, rendilo incredibile con una funzione: attivala ora

Ma come è possibile una cosa del genere? Dovete sapere che tutti i cellulari dispongono di funzioni uniche. Variano a seconda del dispositivo e non ci deludono in nessun caso. Quindi spetta a noi scoprirle una dopo l’altra e poi usarle di conseguenza. Soltanto in questo modo possiamo accertarci che tutto vada per il meglio. Andiamo avanti con la lettura per sapere ogni cosa su questa funzione spettacolare: ci aiuterà senza ombra di dubbio.

Questa funzione permetterà al dispositivo di interagire meglio con l’ambiente. E ciò che sorprende è che non sia per niente difficile da attivare. Tanto per cominciare si dovrà andare in “Impostazioni“. Così si aprirà il tanto amato menu che visiamo spesso e volentieri. A quel punto dovremo cercare la voce “Accessibilità”, dalla quale potremo accedere a “Notifiche di suoni“. Questo elemento è presente solo negli iPhone a quanto pare.

Una volta attivata la funzione il cellulare potrà fare qualcosa di sorprendente. Sarà in grado di individuare e riconoscere i suoni riprodotti nelle vicinanze. Campanelli, urla o altri rumori verranno identificati con successo. In questo modo verrà inviata una notifica allo schermo stesso, utile per avvisare l’utente che sta usando il cellulare. Sarà impossibile non accorgersi di qualcosa che sta succedendo nelle vicinanze.