iOS 18, tutte le app che verranno rinnovate da Apple con il prossimo aggiornamento: lunga lista

Con l’arrivo di iOS 18 molte applicazioni verranno rinnovate: il nuovo update sarà indimenticabile. Ecco che cosa cambierà.

Ormai è da diverso tempo che Apple sorprende la sua utenza. Lancia dei dispositivi davvero fenomenali e che interessano tutti quanti noi. Sarebbe assurdo se ad un certo punto smettesse di migliorare e di sorprendere. Ma non è nello stile di casa Cupertino arrendersi a semplici idee. Ecco perché lancia dei dispositivi incredibili con una certa regolarità. Ma non si limita a fare solo questo: anche gli aggiornamenti non vengono trascurati.

In particolar modo quelli del suo sistema operativo. iOS riceve degli update costantemente e con la giusta dose. Infatti abbiamo assistito ad un miglioramento delle funzioni davvero sorprendente. Sta continuando a farlo anche adesso con il nuovo aggiornamento. In questo caso verranno migliorate diverse applicazioni di tutto rispetto. In che modo cambieranno le app d’ora in avanti? Capiamolo subito analizzandole una dopo l’altra in iOS 18.

iOS 18, tutte le app migliorate con il nuovo aggiornamento: saranno diverse adesso

Gli sviluppatori di Apple miglioreranno l’applicazione Note tanto per cominciare. Il blocchetto degli appunti dei suoi dispositivi cambierà per sempre. Permetterà di registrare i memo vocali direttamente dall’app. Così facendo si potranno integrare nelle note ed aggiungere sia il testo che le immagini desiderate. Un’altra novità di tutto rispetto la troviamo dalle Note Matematiche, con cui gli utenti potranno fare qualcosa di speciale.

Parliamo della possibilità di segnare i calcoli tramite l’integrazione e la comunicazione con l’app Calcolatrice. Fino a questo momento non ha avuto una grande utilità. Ora tutto sta per cambiare dato che gli studenti cercavano qualcosa di simile da tanto tempo. Inoltre le novità importanti non finiscono qui. A quanto pare gli sviluppatori avrebbero intenzione di migliorare anche le app di sistema più importanti.

Si tratta di Mail, Foto e Fitness in questo caso. Però non ci è dato sapere in che modo cambieranno. Sicuramente hanno qualcosa in serbo per noi: dobbiamo fidarci per ovvie ragioni. Per il momento non si conoscono altri dettagli interessanti su iOS 18.

La nuova versione sarà presentata a partire dal 10 giugno 2024. Quindi dovremo attendere poco tempo prima di vedere questo fantastico aggiornamento. Vale la pena aspettare dato che non ci deluderà di sicuro. Che sia la versione che abbiamo sempre desiderato? Lo scopriremo soltanto quando ci informeremo meglio questa estate. Due mesi di attesa ci attendono.