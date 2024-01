Intel porta i PC nel futuro: i nuovi processori faranno fare un balzo tecnologico epocale

Intel ha pronti i PC del futuro. Coi suoi nuovi processori, sarà possibile fare un balzo tecnologico epocale e senza precedenti.

Il mondo dell’informatica è in costante evoluzione, con tutti i principali protagonisti che stanno lavorando a sistemi sempre più avanzati per poter godere di tutte le ultime tecnologie messe a disposizione. Sia a livello software che hardware, e non sembra essere finita qui. Se tutto dovesse andare come da programma, infatti, il 2024 sarà un anno di svolta epocale.

E a fare da apripista ci penserà Intel, che ha da poco inaugurato l’era dei PC del futuro. Possiamo parlare di un salto storico per ciò che riguarda l’intero settore dell’informatica. E siamo sicuri che presto anche la concorrenza percorrerà la stessa via, introducendo un filone tech che da tempo sta facendo parlare e che inevitabilmente dovrà entrare nelle nostre vite e nelle abitudini di tutti i giorni.

I PC del futuro di Intel: ecco come saranno

C’è una caratteristica in particolare legata ai nuovi PC di Intel che fanno guardare dritto al futuro. Come già anticipato, l’azienda americana ha deciso di seguire il filone degli ultimi tempi e di inaugurare per i suoi processori una tecnologia di cui si parla da tempo e che ora verrà applicata in maniera più decisa anche per il settore dell’informatica. Con possibili risvolti che già sanno di rivoluzione storica.

La presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 14 dicembre, e da subito l’interesse è schizzato alle stelle. Gli Intel Core Ultra sono i nuovi processori di ultima generazione dell’azienda che avranno nell’Intelligenza Artificiale la loro arma in più. Per poterli sfruttare al meglio sarà necessario avere dei computer già pronti dal punto di vista tecnologico, così da dar modo ai possessori di sfruttare l’IA e tutto il suo potenziale.

Un punto importante è rappresentato dalla Neural Processing Unit o NPU, che è stata pensata proprio per supportare i carichi di IA e che potranno essere accelerati a basso consumo energetico e con un’efficienza unica nel suo genere. A livello di prestazioni, si parla di un boost che potrebbe arrivare anche al 40%.

La strategia di Intel sembra ormai essere chiara e precisa. Pensate che l’idea dell’azienda è di abilitare l’IA su più di 100 milioni di computer già entro il 2025, andando a collaborare con oltre 100 produttori di software e sviluppando 300 funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale.