Grossa novità in casa iPhone: la nuova funzione è una vera chicca per i fortunati utenti

Apple stavolta regala una vera chicca per tutti i suoi utenti iPhone. Tutto sulla nuova funzione che rappresenta una grossa novità.

È stato rilasciato a metà dicembre, ma non per tutti. Ora finalmente l’aggiornamento tanto atteso per l’iPhone è finalmente disponibile per tutti gli utenti appassionati dei dispositivi marchiati dalla Mela morsicata più famosa al mondo.

iOS 17.2 è un update molto importante, che va al di là del semplicistico, nonché classico, aggiornamento che corregge i bug. Ovviamente gli iPhone 15 sono i primi a beneficiare delle grosse novità, come l’opzione di traduzione per il pulsante Azione, come la possibilità dei video spaziali che regalano il 3D Apple Vision Pro.

Come la velocità di messa a fuoco della fotocamera del teleobiettivo, migliorata con l’acquisizione di piccoli oggetti lontani su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Ma con iOS 17.2 Apple ha pensato non solo ai possessori degli ultimi quattro Melafonini usciti a settembre, l’ecosistema a forma di Mela ha ancora validissimi smartphone: iPhone 12 (ancora per un po’), iPhone 13 e iPhone 14. Ha pensato a tutti i possessori dei Melafonini.

Cosa cambia sugli iPhone: una funzione svolta per tutti gli utenti. E’ subito in hype

Cambia l’esperienza per i messaggi: la freccia di recupero consente di passare facilmente al primo messaggio non letto in una conversazione, basta toccare la freccia visibile nell’angolo in alto a destra. C’è l’opzione Aggiungi adesivo nel menu contestuale, permette di aggiungere un adesivo direttamente a una bolla.

Gli aggiornamenti delle Memoji, inoltre, includono la possibilità di regolare la forma del corpo di qualsiasi Memoji. Contact Key Verification fornisce avvisi automatici e codici di verifica dei contatti, con il fine di verificare che le persone che si trovano ad affrontare minacce digitali straordinarie stiano inviando messaggi solo alle persone a cui intendono rivolgersi.

Ma la più grossa novità si chiama Journal. E sono in tanti ad aver lanciato feedback positivi. L’App Diario sta riscuotendo un grande successo: consente di scrivere dei piccoli momenti e dei grandi eventi della vita quotidiana di un utente, in modo da poter accrescere la propria autostima ma soprattutto di migliorare il proprio benessere. I suggerimenti per l’inserimento nel diario semplificano la memorizzazione delle esperienze di vita quotidiana.

E poi i filtri, grazie ai quali si trovano rapidamente le voci aggiunte ai segnalibri, ma anche i vocali allegati da poter risentire per riflettere sui momenti chiave della tua vita. Le notifiche pianificate aiutano anche l’utente a mantenere una pratica di “journaling” coerente, ricordandoti di scrivere nei giorni e nell’ora che vuoi tu. Un diario del tutto personale, insomma, ovviamente 2.0.