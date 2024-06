Grandi notizie per gli abbonati di Spotify: arriva il trucco legale per risparmiare sull’abbonamento ogni mese

Se sei un abbonato del popolare servizio di streaming, controlla subito il tuo account per vedere se sei idoneo a questa offerta.

Spotify è diventata un’applicazione indispensabile per chi ama ascoltare musica, offrendo una vasta libreria di brani, podcast e, recentemente, anche audiolibri. Tuttavia, con il passare degli anni, i costi degli abbonamenti sono diventati sempre più insostenibili per molti utenti.

Solo nel 2024 l’azienda ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti per ben due volte, mettendo in difficoltà molti abbonati che vorrebbero continuare a usufruire del servizio senza dover spendere troppo. Negli ultimi mesi, il canone mensile dell’app negli Stati Uniti era stato alzato di 1$ per la versione Premium (arrivando quindi a costare 11,99$) e di 2$ per la versione Family (per un totale di 16,99$).

Ora, però, potrebbe finalmente arrivare una grande opportunità di risparmio per tutti. Spotify sta infatti per introdurre un nuovo piano di abbonamento che potrebbe fare al caso di molti utenti, permettendo loro di risparmiare senza rinunciare ai principali vantaggi del servizio Premium.

Il nuovo piano Basic di Spotify: opportunità di risparmio per tutti gli utenti

Spotify ha recentemente lanciato il nuovo piano Basic negli Stati Uniti, riportando il prezzo mensile a 10.99$. Questo nuovo tipo di abbonamento offre quasi tutti i benefici del piano Premium, con una sola eccezione: non include le 15 ore mensili di ascolto di audiolibri. Gli utenti avranno comunque accesso illimitato alla vasta libreria musicale e ai podcast, senza alcuna restrizione.

Come spesso accade, però, le buone notizie nascondono sempre un qualche tipo di inghippo. È importante sapere, infatti, che il piano Basic è disponibile solo per i clienti “idonei”. Non è possibile iscriversi tramite la pagina web dei piani di abbonamento di Spotify, poiché il piano Basic non è elencato tra le opzioni visibili.

Il piano Basic è stato lanciato anche nel Regno Unito e in Australia, con l’aggiunta di un piano Basic Duo per coppie. Anche se Spotify non ha fornito ulteriori dettagli sui prezzi per queste opzioni, è chiaro che l’azienda sta cercando di espandere questa nuova offerta a livello globale. Se questa strategia di espansione continua, è probabile che i prossimi mercati includano Paesi europei come l’Italia.

Attualmente, il prezzo del piano Premium nel nostro Paese è di 10,99 euro, lo stesso prezzo del nuovo piano Basic negli Stati Uniti. Questo suggerisce che Spotify potrebbe mantenere una struttura di prezzi simile anche in Italia, offrendo il piano Basic a un prezzo leggermente inferiore per attrarre più utenti.