Google Search, l’AI presto cambierà tutto: nuove funzioni per gli utenti, non è fantascienza

Cambia tutto su Google Search, in arrivo l’apporto dell’AI che introdurrà nuove funzioni per gli utenti. È tutto vero, altro che fantascienza.

Siamo di fronte ad un punto di svolta per ciò che riguarda la tecnologia in generale e tutte le sue componenti hardware. Come ben sapete, ormai da tempo l’intelligenza artificiale ha deciso di fare il suo ingresso a gamba tesa nelle nostre vite, con diversi servizi e funzionalità uniche nel loro genere che si appoggiano completamente su questo sistema. E che ci permetteranno di svolgere azioni sempre più avanzate nella semplicità più totale.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, presto anche Google Search potrebbe venire interessato da un importante aggiornamento che vedrà come protagonista assoluto l’AI. E non è fantascienza, verranno introdotte una serie di nuove funzionalità per gli utenti che permettono di essere pazzesche sin da subito. Ecco di che cosa si tratta, trovare tutto ciò di cui si ha bisogno non è mai stato così semplice e resterete sbalordite da quello che si può fare.

Google Search con l’AI: ecco che cosa cambierà

Durante l’ultima conferenza Google I/O che si è conclusa lo scorso 14 maggio, Big G ha avuto modo di annunciare alcune importanti novità che presto arriveranno a far parte del motore di ricerca con le risposte generate dall’AI alla ricerca. In particolare, presto gli utenti potranno godere di funzionalità uniche nel loro genere per trovare sempre tutto ciò di cui hanno bisogno.

Partiamo dalla funzione nota come AI Overview, ossia uno strumento che permetterà di vedere un riepilogo con AI dei risultati di ricerca. Ne ha parlato il vicepresidente e capo di Google Search Liz Reid, con un post sul suo blog. Secondo quanto si legge, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale sono il risultato di un modello inedito di Gemini.

Che va ad unire le sue capacità avanzate come il ragionamento multi-step e la pianificazione alle ricerche di Google. Per gli utenti sarà possibile regolare la loro panoramica dell’IA con opzioni per semplificare la lingua o scomporla in modo più dettagliato. Questa grossa modifica entrerà sin da subito a far parte del mercato degli Stati Uniti come una sorta di test.

Qualora i risultati dovessero soddisfare le aspettative, ecco che si procederà con il rollout anche nel resto del mondo. Aspettiamoci entro la fine dell’anno una sorta di avvento della fantascienza più totale nelle nostre vite, l’intelligenza artificiale non è mai stata così tanto a nostro servizio.