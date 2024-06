Google Play, ufficiali le novità di giugno: cosa prevede l’aggiornamento

Google Play, sono ufficiali tutte le novità in arrivo per il mese di giugno. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede l’aggiornamento.

Giugno porta con sé una serie di aggiornamenti significativi per gli utenti Android, grazie al nuovo aggiornamento di sistema di Google. Questi aggiornamenti non si limitano solo agli smartphone, ma si estendono anche a tablet e altri dispositivi della gamma.

L’azienda leader di settore si impegna particolarmente per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Ecco il perché dei continui aggiornamenti e miglioramenti dei suoi sistemi e anche per proteggere tutti coloro che ogni giorno scelgono la grande G per tutte le loro esigenze. Vediamo insieme cosa prevede la novità di giugno e i processi di installazione.

Google Play, ufficiali le novità di giugno: ecco cosa prevede l’aggiornamento

I fruitori dei servizi offerti da Google potranno finalmente godere di tutte le novità. Si tratta di una serie molto importante di aggiornamenti per tutti gli utenti, volti come al solito a rendere l’intera piattaforma più sicura, più usabile e più funzionale. In particolare vediamo in cosa consiste l’aggiornamento del mese di giugno 2024:

Android WebView versione 126 (5/06/2024):

Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy : Sono stati apportati miglioramenti cruciali per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti.

: Sono stati apportati miglioramenti cruciali per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti. Aggiornamenti per correzioni di bug : Diversi bug sono stati risolti per migliorare l’esperienza utente.

: Diversi bug sono stati risolti per migliorare l’esperienza utente. Nuove funzionalità per sviluppatori: Ora gli sviluppatori di app, sia di Google che di terze parti, possono integrare nuove funzionalità per la visualizzazione di contenuti web nelle loro app.

Google Play Services versione v24.22 (05/06/2024):

Servizi per gli sviluppatori : Sono state aggiunte nuove funzionalità per supportare processi correlati a Maps nelle app.

: Sono state aggiunte nuove funzionalità per supportare processi correlati a Maps nelle app. Correzioni di bug per la connettività del dispositivo : Sono stati risolti bug che riguardavano i servizi di connessione dei dispositivi.

: Sono stati risolti bug che riguardavano i servizi di connessione dei dispositivi. Wallet: Con la nuova funzionalità, gli utenti possono ora utilizzare la Configurazione Android per impostare metodi di pagamento diversi dalle carte.

Ma come scaricare gli aggiornamenti di sistema di Google? Gli update di sistema vengono solitamente installati automaticamente su tutti i dispositivi interessati. Tuttavia, gli utenti possono gestire le preferenze di aggiornamento seguendo questi semplici passaggi:

1. Aprite le Impostazioni del vostro dispositivo.

2. Selezionate Google nelle opzioni disponibili.

3. Cliccate su Altro e poi su Aggiornamenti dei servizi di sistema.

Anche se gli aggiornamenti automatici sono disattivati, Google può comunque aggiornare i servizi di sistema per risolvere problemi di sicurezza critici o per rispettare obblighi legali.