Google Maps, il nuovo aggiornamento è ricco di importanti novità: cosa aspettarsi

Un update ricco di novità: ecco come cambia Google Maps con il nuovo aggiornamento. Tutto ciò che devi sapere.

Un’app sempre più multifunzionale. Da tempo ormai Google Maps ha perso i suoi connotati primordiali, o meglio li ha ampliati in maniera sesquipedale, non accontentandosi più di fornire quel servizio internet geografico che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche a livello globale.

Nel corso degli anni le mappe sono diventate più specifiche: è possibile trovare ristoranti, monumenti e negozi. Con le foto satellitari di molte zone e le tante attività commerciali Google Maps è un luogo dove cercare, trovare e soddisfare ogni richiesta.

Ora Google Maps diventa un posto ancora più sostenibile. Tutto merito dell’ultimo aggiornamento sviluppato da Mountain View, carico di importanti novità, che evolvono nuovamente l’app all’insegna sempre più della sua multi funzionalità.

Google Maps verso la sostenibilità: c’è anche Roma tra le prime città con le nuove funzionalità

Con i nuovi aggiornamenti alle funzionalità di Mappe e Ricerca, ecco comodi trasporti pubblici e percorsi pedonali, visualizzazioni alternative ai viaggi aerei per comprendere meglio le emissioni stimate dei voli. A breve verrà rilasciata anche una funzionalità con la quale sarà possibile visualizzazione percorsi di viaggi alternativi, a basse emissioni di carbonio.

Sarà disponibile nelle prossime settimane in oltre quindici città in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Barcellona, ​​Londra, Montreal, Parigi, Roma e Sydney. E ancora. Google sta espandendo per Maps una funzionalità nella Ricerca che aiuta l’utente a trovare info sui percorsi ferroviari a lunga percorrenza, aggiungendo il supporto anche per gli autobus.

Se cerchi qualcosa come “treno da una città all’altra”, puoi visualizzare rapidamente gli orari e i prezzi dei biglietti direttamente nella pagina dei risultati, insieme ai link per completare la prenotazione. Questa funzione è ora disponibile per i treni in 38 Paesi e linee di autobus a lunga percorrenza in altrettanti 15.

La multi funzionalità di Google Maps si completa con Google Voli, è disponibile nella ricerca già la visualizzazione delle emissioni stimate per quasi tutti i voli, con i filtri poi è più rapido scoprire le emissioni inferiori. Queste stime sono basate sul Travel Impact Model (TIM), una metodologia risalente al 2022, ora ancora più più accessibile. Al di là delle novità votate alla sostenibilità, con il nuovo aggiornamento Google Maps evolve anche i Messaggi, le Foto, Maps, Search, Meet e Keep.