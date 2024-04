Google Foto, una funzione fondamentale sarà gratuita per tutti

Con l’introduzione di questa novità, Google Foto si conferma un’app all’avanguardia nel panorama delle applicazioni di fotografia digitale.

Google Foto si è affermata nel tempo come un’app indispensabile per milioni di utenti in tutto il mondo. Molto più che una semplice galleria per conservare i propri ricordi digitali, questa piattaforma offre una vasta gamma di funzionalità che rendono la gestione dei contenuti multimediali più semplice e intuitiva, dalla creazione automatica di album all’organizzazione delle foto.

Con l’avanzare della tecnologia e l’evoluzione continua dell’app, Google Foto sta per accogliere una nuova funzione, già molto apprezzata da coloro che hanno avuto il privilegio di utilizzarla. Se anche voi siete utenti alla ricerca del modo per rendere le foto perfette e prive di fastidiosi dettagli indesiderati, questa novità è proprio quello che stavate aspettando.

Niente più foto con imperfezioni: con Google Foto si può modificare qualsiasi immagine

Recentemente, online si è cominciato a parlare molto della possibilità che Google possa rendere gratuita una delle funzionalità più avanzate e apprezzate di Google Foto: la “Gomma Magica”. Questo strumento, finora disponibile solo per gli utenti di Google One o per coloro che possiedono un dispositivo Pixel 8 o Pixel 8 Pro, ha la capacità di trasformare completamente le foto con pochi tocchi.

Grazie a questa funzione, è possibile ad esempio modificare il cielo, riposizionare il soggetto principale dell’immagine o eliminare gli elementi indesiderati dallo sfondo, trasformando così anche gli scatti meno riusciti in foto da condividere con gli altri.

L’annuncio è subito stato accolto con grande entusiasmo, ma i dettagli esatti su come e quando la “Gomma Magica” sarà resa disponibile gratuitamente a tutti gli utenti di Google Foto rimangono avvolti nel mistero. Dalle informazioni trapelate finora, alcuni ipotizzano addirittura che l’accesso alla funzione potrebbe essere limitato a un certo numero di utilizzi mensili per utente, a meno che non si opti per un abbonamento a Google One, che offrirebbe utilizzi illimitati.

Le notizie trapelate online provengono dall’analisi approfondita del codice nell’ultima versione dell’app di Google Foto. Questi frammenti di codice fanno riferimento esplicito a una versione “contingentata” della Gomma Magica, suggerendo che Google potrebbe offrire questa funzionalità gratuitamente, ma voglia comunque mantenere alcuni privilegi per gli utenti che scelgono di supportare il servizio attraverso un abbonamento premium.

Mentre si attende ancora l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare durante il prossimo evento Google I/O, la possibilità di accedere gratuitamente a un tool così potente rappresenta senza dubbio un passo avanti significativo per rendere la fotografia digitale ancora più accessibile e piacevole per tutti.