Gli account di mezzo milione di persone sono appena stati hackerati: controlla se c’è il tuo

Ennesimo allarme per gli utenti online. Pare che gli account di mezzo milione di persone siano stati hackerati: controlla se c’è il tuo.

Avere un occhio di riguardo nei confronti della vostra sicurezza in rete è diventato da tempo un aspetto imprescindibile. Tenendo conto del fatto che ormai abbiamo account e dati sparsi per tutto il web e soprattutto che hacker e cybercriminali sono disposti a tutto pur di metter mano alle nostre informazioni. Con manovre sempre più complicate che si avvalgono di tecniche quali il phishing e di pericolosi malware avanzatissimi.

Che alle volte riescono addirittura ad eludere i sistemi di protezione più avanzati. Nel calderone di allarmi e notizie che vengono diffuse ogni giorno, ce n’è una che dovrebbe interessare anche voi. Stando a quanto annunciato, di recente gli account di mezzo milione di persone sono stati hackerati. Ecco come fare per controllare se c’è anche il vostro, così potrete stare tranquilli o correre ai ripari e difendervi prima che sia troppo tardi.

Hackerati mezzo milione di account: come sapere se c’è anche il vostro

Secondo quanto emerso qualche giorno fa, oltre mezzo milione di account sarebbe stato hackerato. Un enorme falla in rete che ora potrebbe portare a danni enormi per tutti gli utenti colpiti. E il fatto più sorprendente è che questa volta non stiamo parlando della poca prudenza delle vittime, ma di una vera e propria piattaforma che è stata vittima di questa manovra e non potrà fare nulla.

Stiamo parlando di Roku, un gigante dello streaming che conta milioni di iscritti in tutto il mondo. La società ha confermato che circa 576.000 account sono stati compromessi, per via di una manovra di alcuni hacker avvenuta qualche mese fa.

Secondo le dichiarazioni, sono comunque meno di 400 le violazioni degli account che hanno dato modo ai cybercriminali di effettuare acquisti fraudolenti o pagato abbonamenti utilizzando i dati delle persone colpite. E tutti coloro il cui account è stato violato, hanno già ricevuto un rimborso.

“Gli hacker non sono stati in grado di accedere alle informazioni sensibili degli utenti o a informazioni complete della carta di credito” ha tenuto a sottolineare Roku, per avvalorare il proprio sistema di protezione. Inoltre, da ora in poi sarà obbligatorio attivare l’autenticazione a due fattori. Così da essere certi che nessun malintenzionato possa accedere alle informazioni senza il doppio consenso tramite codice SMS o email.