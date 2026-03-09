Flirt 2.0: così i giovani chattano con l’intelligenza artificiale per innamorarsi

Ragazzi che provano battute d’apertura non davanti allo specchio, ma in chat. Cuori che si scaldano grazie a un consiglio scritto da un algoritmo. L’amore non è diventato digitale: ha solo trovato un nuovo camerino dove fare le prove.

Il vecchio cliché del nerd isolato vacilla. Tra Gen Z e millennial, la intelligenza artificiale non è un ripiego: è parte del kit di corteggiamento.

Un sondaggio recente su 2.500 utenti attivi di AI registra che il 55% si definisce “AI‑sessuale”. Non parliamo di fantascienza, ma di abitudini quotidiane: messaggi da limare, insicurezze da sfogare, idee da testare senza paura di figuracce.

Per molti l’AI è uno spazio sicuro. Il 61% lo usa come luogo dove esplorare e condividere l’intimità senza sentirsi giudicato. Il 37% si allena al flirt, prova dialoghi, simula appuntamenti. Il 31% sperimenta fantasie prima di portarle fuori dallo schermo. Effetto collaterale interessante: il 65% si sente più desiderabile. E il 61% dice che anche la propria vita sessuale reale è migliorata.

È la forza della prova generale: provi, sbagli, aggiusti. La AI risponde sempre. Non sbuffa, non scappa, non archivia. Il 60% degli intervistati racconta di aver scoperto nuove attrazioni proprio grazie a questo “laboratorio”. Un ricercatore del Kinsey Institute ha osservato che le relazioni con un sistema artificiale possono risultare più “funzionali” di quelle umane. Può darsi. Ma se tanti riportano benefici offline, il meccanismo sembra avere un senso pragmatico.

Esempi concreti? Nelle community emergono storie (aneddotiche, non verificabili una per una). C’è chi usa un chatbot per testare tre versioni dello stesso messaggio prima di scrivere al proprio crush. C’è chi chiede all’algoritmo come uscire da un silenzio imbarazzato al primo date. Micro‑coaching in tempo reale. A volte basta cambiare una parola per sentirsi meno goffi.

AI‑sessuale: etichetta o specchio?

Qui si complica. “AI‑sessuale” suona come un orientamento. Ma la maggioranza non desidera l’AI “in sé”, come in Her. Desidera ciò che l’intelligenza artificiale fa emergere di sé: coraggio, curiosità, confini.

Il 28% ammette che l’eccitazione arriva anche dal sapore sci‑fi dell’esperienza. E il 49% prenderebbe in considerazione una relazione fisica con un’AI se la tecnologia lo permettesse. Intanto, il “tradimento digitale” con un assistente conversazionale è già un confine che alcune coppie stanno ridefinendo, spesso tra silenzi e regole nuove.

Va detto, però, che il sondaggio nasce da una piattaforma che offre proprio questi servizi. Il campione è composto da utenti che usano strumenti di AI per l’intimità. Non è la popolazione generale. I numeri sono veri, ma la loro portata va calibrata: è come chiedere in gelateria se il gelato è buono. Servono dati indipendenti per capire quanto il fenomeno sia diffuso fuori dall’ecosistema early adopter.