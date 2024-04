Espandi la memoria del dispositivo con grande efficienza e velocità con la scheda SD da 128 GB

Contiene link di affiliazione.

Le schede SD rappresentano sicuramente la scelta ideale per ampliare la memoria di un dispositivo: anche se sono state studiate appositamente per essere compatibili con gli smartphone per la loro leggerezza e compattezza, le schede di memoria sono molto versatili e risultano idonee per tante altre periferiche dotate di uno spazio di archiviazione: fotocamere, videocamere, console di gioco portatili come Nintendo Switch e Steam Deck e anche computer.

Le schede di memoria possono ampliare lo spazio d’archiviazione di un dispositivo di diversi giga a seconda delle esigenze, ma se si vuole optare per una scelta standard che sia allo stesso tempo economica, ma che possa comunque garantire un aumento tangibile e sufficiente allora la scelta ottimale è acquistare una scheda SD da 128 GB.

La scheda SD da 128 GB di Kingston è sicuramente tra le migliori disponibili sul mercato: si tratta di una scheda di memoria adatta per ogni situazione e che garantisce prestazioni elevate per tutti i processi per i quali è stata progettata, come la velocità di trasferimento dei file da un dispositivo a un altro, il caricamento delle applicazioni, la memorizzazione delle foto in alta definizione e l’acquisizione di video in full HD.

Velocità, prestazioni e resistenza unite in un’unica scheda SD

La scheda SD da 128 GB di Kingston è classificata come Classe 10 UHS-I (Ultra High-Speed) garantendo dunque una velocità di scrittura minima di 10 Mb/s, permettendo la registrazione di video a risoluzioni fino a 1080p e acquisizioni di fermo immagine in qualità HD; inoltre è l’ideale per la trasmissione di dati e file in tempo reale anche di grandi dimensioni ed è dunque perfetta per trasferire e/o caricare file da un dispositivo a un altro a grande velocità, senza compressioni o rischio di corruzione dei documenti durante il passaggio.

Questa particolare scheda di memoria da 128 GB venduta da Kingston è una microSD, dunque adatta a dispositivi portatili come smartphone, per i quali rappresentano anche un metodo utile e veloce per liberare spazio, tablet, fotocamere, videocamere e console da gioco, ma attraverso l’adattatore venduto in dotazione è possibile trasformare questa microSD in una scheda SD da poter inserire anche all’interno di laptop e computer; in questo modo è possibile utilizzarle al posto delle pendrive che sono sicuramente più ingombranti e occupano una porta USB che potrebbe essere preziosa per un’altra periferica.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.