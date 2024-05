Disattiva subito questa funzione dal tuo smartphone se utilizzi piattaforme di dating online: rischio enorme

Allarme per chi utilizza le piattaforme di dating online e soprattutto se lo si fa tramite smartphone: a cosa stare attenti.

Le piattaforme di dating online offrono un’opportunità unica per conoscere nuove persone, ma comportano anche rischi per la privacy da non sottovalutare. Molti utenti non sono consapevoli del fatto che alcune impostazioni del proprio smartphone potrebbero esporre informazioni sensibili a perfetti sconosciuti.

Prima di condividere il proprio numero di telefono con una nuova conoscenza, quindi, è fondamentale assicurarsi che il dispositivo sia configurato bene. Conoscere le impostazioni del tuo smartphone può fare la differenza tra un’esperienza di dating sicura e una potenzialmente rischiosa. Una delle funzioni più insidiose degli iPhone, ad esempio, può rivelare automaticamente il tuo nome completo ai nuovi contatti.

Le app di dating possono essere molto pericolose se utilizzate inconsapevolmente

Se utilizzi un iPhone, il tuo numero di telefono è collegato alle tue informazioni di contatto. Quando qualcuno ti aggiunge come nuovo contatto, l’iPhone potrebbe rivelare automaticamente il tuo nome completo. Per molti questo è un problema significativo, poiché la maggior parte delle app di dating utilizza solo il nome di battesimo per proteggere la privacy degli utenti.

Per evitare questa esposizione indesiderata, è essenziale disattivare la funzione di condivisione del nome sul tuo iPhone.

Vai su Impostazioni: Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Seleziona Messaggi: Scorri verso il basso e tocca Messaggi. Disattiva la condivisione di nome e foto: Qui puoi disattivare completamente la condivisione di nome e foto. Puoi anche scegliere di modificare il tuo nome, eliminando il cognome. Opzioni di condivisione: Se preferisci mantenere attiva la funzione, seleziona “Condividi automaticamente” e scegli “Solo contatti” o “Chiedi sempre”. Con l’opzione “Chiedi sempre”, il tuo iPhone ti chiederà conferma prima di condividere il tuo nome e la tua foto con nuovi contatti.

Inoltre, le persone non dovrebbero sentirsi obbligate a spostare la conversazione fuori dall’app di dating. Le piattaforme di dating sono progettate per offrire un livello di anonimato e controllo che può mancare nelle conversazioni telefoniche personali. Se decidi di condividere il tuo numero, considera l’uso di un numero Google Voice per proteggere la tua identità.

La raccomandazione più grande, infine, riguarda la condivisione delle foto. Le immagini, oltre a dettagli sensibili, possono infatti contenere dati di geolocalizzazione. Prima di inviare una foto, verifica che non includa informazioni sul luogo in cui è stata scattata. Sugli iPhone, puoi rimuovere questi dati direttamente dall’app Foto selezionando l’immagine e modificando le informazioni di geolocalizzazione.