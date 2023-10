Da file immagine a testo in pochi clic: in un minuto risolvi un grosso problema con questo ‘trucchetto’

Hai un file PDF o immagine che vuoi convertire in documento Word? Non devi fare l’amanuense, ti aiuta la tecnologia OCR.

Nel campo dell’elaborazione delle immagini i progressi sono rapidissimi e hanno portato alla nascita di una tecnologia chiamata “riconoscimento ottico dei caratteri”. Si tratta di un metodo davvero utile per chi ha la necessità di trasformare un file “bloccato” (es. JPG, PDF, etc.) in un documento Word da poter modificare a proprio piacere.

La tecnologia a cui stiamo facendo riferimento è conosciuta con l’abbreviazione OCR. In pratica, permette di convertire diverse tipologie di documenti come documenti cartacei scansionati, PDF, immagini, ecc. in documenti testuali. Scopriamo come funziona questa tecnologia che può essere di grande aiuto.

Da file immagine a testo: ecco come si fa con la funzione OCR

Il funzionamento dell’OCR è semplice: il sistema analizza un’immagine in cui è presente del testo, come un documento scritto a mano o il menu di un ristorante, ecc. A questo punto il “riconoscimento ottico” riesce ad isolare la parte scritta convertendola in un documento modificabile, in particolare in DOCX, RTF.

L’idea di trasformare il testo da immagini è davvero super. Perché consente di risolvere un certo numero di problemi come quando si dispone di file PDF e immagini di testo: le informazioni contenute in questi file non possono essere visualizzate o modificate.

In pratica il testo è “bloccato” e inoltre non cliccabile. Il documento influisce sulla capacità di cercare all’interno un elemento specifico, rallettando il lavoro.

Ma grazie alla tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri, che converte questo testo “bloccato” in dati leggibili modificabili, tutto diventa più semplice. Insomma, con l’OCR puoi trovare informazioni specifiche all’interno dei documenti. Ma non solo, puoi anche copiare e incollare le parti che t’interessano.

Ora che abbiamo capito quanto sia utile questo sistema, scopriamo concretamente come può essere usato al momento opportuno. Ecco come fare.

Per poter trasformare un documento “bloccato” in un file Word è necessario usare Google Documenti da browser.

A questo punto occorre aprire un nuovo documento e cliccare su “Estensioni” (si trova nella barra di navigazione situata in alto). Poi, l’utente dovrà cliccare su “Componenti aggiuntivi” e selezionare “Ottieni componenti aggiuntivi”.

Ora arriva la parte più “difficile”: occorre digitare “ Img in Docs – Image OCR” nella barra di ricerca. Dopo aver cliccato su Invio e su “Installa”, occorre dare le autorizzazioni necessarie. Terminare il tutto cliccando con un bel click su “Continua”.

A questo punto, l’utente può trascinare e rilasciare l’immagine che ha intenzione di convertire nel componente aggiuntivo e attendere che la procedura venga ultimata.