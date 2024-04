Credit Agricole, aprire il conto corrente ora conviene: gratuito, con interessi altissimi e 250€ in regalo

Aprire un conto corrente con Credit Agricole è un’opportunità conveniente che offre dei vantaggi esclusivi. Tutti i dettagli.

Se stai pensando di aprire un nuovo conto corrente, Credit Agricole potrebbe avere l’offerta perfetta per te. Con vantaggi che includono un canone zero e la possibilità di azzerarlo ulteriormente in vari modi, questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

Esploriamo tutti i dettagli e i vantaggi che offre questa nuova opportunità offerta da Credit Agricole. Uno degli istituti bancari più famosi d’Italia. Con questo istituto non dovrai preoccuparti di pagare il canone per i primi 9 mesi. E questo è solo l’inizio. Se sei under 35 e accrediti il tuo stipendio o pensione e in altre situazioni specifiche, potresti essere in grado di azzerare completamente il canone anche dopo il periodo iniziale. È facile scoprire tutti i modi per farlo.

Aprire un conto corrente con Credit Agricole: tutti i vantaggi

Ma le buone notizie non finiscono qui. Credit Agricole offre anche un conto deposito con un tasso del 3,8% annuo lordo per 6 mesi. Questo significa che i tuoi risparmi possono crescere più rapidamente rispetto a molte altre opzioni disponibili sul mercato.

Inoltre, se apri un conto online entro una determinata data e inserisci il codice promozionale “VISA“, potresti ottenere fino a 250€ in Buoni Regalo. E non è tutto, puoi anche guadagnare ulteriori Buoni Regalo invitando i tuoi amici a unirsi a Credit Agricole. È un modo semplice per ottenere un extra mentre condividi un’opportunità vantaggiosa con i tuoi cari.

Credit Agricole non si limita a offrire vantaggi finanziari, ma si impegna anche a rendere la tua esperienza bancaria il più comoda possibile. Con la loro app sempre aggiornata, hai la tua banca a portata di mano. Puoi fissare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti e servizi con pochi clic e ricevere notifiche istantanee sui movimenti del tuo conto. E con la possibilità di pagare in tempo reale senza dover conoscere l’IBAN del destinatario, le tue transazioni diventano più veloci e convenienti che mai.

Credit Agricole è stata classificata al primo posto tra le banche consigliate dai clienti e vanta una solida reputazione come uno dei gruppi bancari più solidi del mondo. Con milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo, puoi essere sicuro di avere un partner affidabile per guidarti nei tuoi obiettivi finanziari.