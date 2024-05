CPU AMD Ryzen 8000F, un miglioramento qualitativo assurdo: i dettagli

Spuntano i dettagli sulla nuova CPU AMD Ryzen 8000F. Il miglioramento qualitativo sarà assurdo, ecco tutti i dettagli.

Se si vuole godere di un PC da gaming che possa fornire il massimo delle prestazioni per ogni tipo di titolo, anche del più pesante dal punto di vista grafico, ecco che diventa fondamentale avere un PC assemblato con tutte le migliori specifiche tecniche che ci sono sul mercato. Il che alle volte può portare a spere sa migliaia di euro, ma avrete la certezza di sfruttare il massimo che il gaming odierno ha da offrire.

Tra le tante componenti che devono sempre essere di livello, non si può non parlare della CPU. Ossia il vero e proprio cervello che fa girare al meglio tutto il computer e dà sempre la possibilità di godere di prestazioni al top. Nei giorni scorsi, sono emerse novità in merito alle AMD Ryzen 8000F, di ultima generazione e che hanno già saputo stupire tutti per quanto riguarda la scheda tecnica. Ecco che cosa sappiamo a riguardo, preparatevi perché il miglioramento qualitativo è a dir poco assurdo.

CPU AMD Ryzen 8000F: ecco tutte le novità

Sono finalmente emersi tutti i dettagli in merito alla CPU AMD Ryzen 8000F, una serie di processori di ultima generazione per PC che siamo certi sapranno garantire tutte le prestazioni migliori in assoluto. Così che possiate sempre usufruire di un computer eccezionale per far girare anche i titoli più pesanti dal punto di vista grafico senza alcun tipo di problema di frame lag o rallentamento.

Composta da due modelli principali, ossia l’8700F e l’8400F, ha un numero di core e thread ottimizzati per poter soddisfare anche le esigenze di calcolo più massiccia. Con al tempo stesso un consumo di soli 65 watt. Tra le caratteristiche più innovative segnaliamo la NPU, ossia una tecnologia che sfrutta la tecnologia AMD RyzenAI basata sull’intelligenza artificiale per il calcolo.

Inoltre, sappiamo che l’obiettivo è quello di superare le capacità dell‘Intel Core i5-14400F nel gaming. Per un’esperienza di gioco fluida come non mai. La vera rivoluzione è però un’altra, ossia il loro prezzo. Secondo quanto emerso infatti, preparati perché il costo sarà nettamente più basso rispetto ai competitor. Il che rende questo marchio una scelta perfetta.

Soprattutto se avete la necessità di un’esperienza d’uso top di gamma senza dover spendere un capitale. Ancora non sappiamo quando usciranno sul mercato, ma potrebbe essere questione di settimane.