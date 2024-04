Con questo smartphone non sbaglierai mai una foto: la nuova funzione magica

Gli smartphone del 2024 segnano una nuova era nel mercato dei cellulari. Foto sempre più da urlo: ecco la nuova funzione magica.

AI all’americana, IA all’italiana, chiamatela come volete, l’importante è sapere che tutti gli smartphone del 2024 sono accomunati dall’Intelligenza Artificiale. Aspettando Apple, che darà un saggio della sua AI nell’imminente WWDC in programma il 10 giugno, tutti i marchi con sistema operativo Android stanno uscendo con cellulari “normali” elevati all’ennesima potenza dalle potenzialità proprio dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Google ha segnato una strada con i suoi Pixel 8 e 8 Pro. Un percorso solcato da Samsung e quei Galaxy S24 che da gennaio stanno facendo impazzire un po’ tutti i fan del Robottino Verde con quella tripla fotocamera con il sensore principale da 50 MP esaltata dalle funzionalità IA generativa, per non parlare della declinazione Ultra, dove la fotocamera principale da 200 MP regala grandi gioie in termini prettamente fotografici​​​​​​.

Figuriamoci se i marchi asiatici potevano stare fermi. Xiaomi si sta godendo la sua prima auto elettrica con annesso un boom di vendite importante mentre sfoggia il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma soprattutto il sistema operativo HyperOS, basato su Android ma con personalizzazioni avanzate, per la serie 14.

Avanti così, nel segno dell’AI: OnePlus, la nuova funzione magica (e non solo) in questi smartphone

OnePlus ha deciso di lasciare il photobomb per affidarsi a un nuovo strumento che utilizza la GenAI generativa pronto a pronto per essere implementato a livello globale sui One Plus 12 e 12R, Open, OnePlus 11 e Nord CE4. Di che si tratta?

Si tratta di un nuovo strumento AI Eraser che incuriosisce non poco. Attinge le sue radici dall’Intelligenza Artificiale con il fine di rimuovere elementi indesiderati dalle foto, proprio come la Magic Eraser di Google, ma anche la suite Galaxy AI di Samsung presente negli ultimi Galaxy S24. Ebbene, quella funzione magica sarà integrata nell’app Galleria foto di OnePlus.

Una volta che gli utenti individuano oggetti specifici in una foto, l’intelligenza artificiale entra in azione, analizzando l’area scelta e creando uno sfondo sostitutivo che si integri perfettamente con l’ambiente circostante, il tutto completando lo stile generale dell’immagine. Non è ancora chiaro se la funzionalità verrà fornita tramite un aggiornamento del sistema operativo Oxygen oppure un update dedicato per l’app OnePlus Photo Gallery.

Uscirà a macchia di leopardo ma in questo 2024 votato all’AI. Una funzione che dà seguito all’introduzione AI Summariser , uno strumento utile per generare riepiloghi delle chiamate, sebbene sia attualmente disponibile solo su OnePlus 11 e 12. Avanti così, in rima baciata nel segno dell’AI.