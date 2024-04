Con iPhone 16 addio a un problema che Apple si trascinava da anni: utenti felicissimi

Gli utenti Apple con gli iPhone 16 potranno dire addio ad una problematica presente da anni: ecco cosa cambierà.

Apple è già saldamente al lavoro per poter presentare la nuova serie di iPhone. Come ogni anno, gli appassionati tech sono sempre interessati a conoscere le novità che verranno introdotte dall’azienda di Cupertino e questa volta pare possa esserci una svolta decisamente importante per gli utenti.

A pochi giorni dalle voci sulle possibili colorazioni dei nuovi iPhone, dalla rete emerge la volontà di Apple di risolvere con la gamma iPhone 16 un problema presenta da anni. La risoluzione di questa problematica consentirebbe agli utenti un’esperienza ancora migliore e all’altezza della situazione.

Il problema che ha generato qualche ostacolo all’azienda americana riguarda il comparto fotografico del dispositivo. Quanto notato dagli utenti non consentiva di poter essere soddisfatti degli scatti che si andavano a realizzare. Andiamo a scoprire come Apple intende risolvere definitivamente un problema storico degli iPhone.

Apple risolve uno storico problema con l’iPhone 16: addio al lens flare

Da anni i dispositivi Apple sono legati al problema del lens flare, ovvero dei riflessi particolarmente visibili in situazioni di controluce, dove la fonte di luce è molto concentrata. Questa problematica era presente da tempo e con la nuova gamma di iPhone potrebbe essere messa definitivamente da parte.

Secondo quanto emerso dal forum sudcoreano Naver, che cita fonti della catena di fornitura, l’azienda di Cupertino sarebbe al lavoro su una nuova ottica da implementare nei modelli Pro di iPhone 16. Apple ha l’obiettivo di risolvere questo problema tramite un migliore rivestimento del vetro che circonda la fotocamera, così da avere sotto controllo il lans flare e aumentare anche la qualità delle riprese.

Al momento non ci sono informazioni inerenti a quando la nuova ottica entrerà nella produzione di massa. Questa novità si affiancherà ad altre nuove implementazioni, come un display OLED più grande da 6,3 e 6,9 pollici, un pulsante di acquisizione che permetterebbe di migliorare l’utilizzabilità della fotocamera. Questo comparto accoglierà anche nuove opzioni di zoom come una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel e l’obiettivo 5x presente nell’iPhone 15 Pro Max.

Dunque, i nuovi iPhone che saranno presentati in autunno possono rappresentare un importante salto di qualità. Al momento sono solo voci e per avere la conferma bisognerà attendere la presentazione ufficiale che avverrà dopo l’estate.