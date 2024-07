Non solo ChatGPT: prova queste alternative ottime e gratis

ChatGPT ha preso d’assalto il mondo, offrendo un modo rivoluzionario di interagire con l’intelligenza artificiale.

Ma se stai cercando alternative gratuite, ci sono molte opzioni valide là fuori. Ecco cinque dei migliori chatbot gratuiti che puoi provare oggi stesso.

1. Gemini di Google

Gemini è il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di Google, sviluppato per competere direttamente con ChatGPT. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, Bard dimostra una grande promessa in termini di generazione di testo, traduzione linguistica e riepilogo di informazioni. Puoi accedere a Gemini tramite un’interfaccia web e sperimentare le sue capacità di prima mano.

2. Copilot

Microsoft ha integrato il proprio LLM, basato su GPT-4, nel suo motore di ricerca Bing. Questo significa che puoi interagire con un potente modello AI direttamente nella barra di ricerca. Copilot può aiutarti a trovare informazioni, generare contenuti creativi e rispondere alle tue domande in modo dettagliato.

3. YouChat

YouChat è un chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale accessibile tramite il sito web You.com. Si distingue per la sua capacità di fornire risposte accurate e dettagliate a una vasta gamma di domande. Inoltre, YouChat può generare diversi tipi di contenuti, tra cui poesie, codice e persino scenari di film.

4. Jasper Chat

Jasper è una piattaforma popolare per la scrittura AI, nota per le sue funzionalità avanzate di generazione di contenuti. Jasper Chat è la loro offerta di chatbot gratuita che ti consente di generare testo per una varietà di scopi, come scrivere e-mail, post sui social media e persino storie complete.

5. Perplexity AI

Perplexity AI è un chatbot che si concentra sulla ricerca e sulla fornitura di risposte accurate alle tue domande. Diversamente da altri chatbot, Perplexity AI fornisce le sue fonti e offre un’esperienza di ricerca più trasparente. Puoi persino utilizzare Perplexity AI per esplorare diversi argomenti e imparare cose nuove.

Mentre ChatGPT rimane un leader nel campo dei chatbot, queste alternative gratuite offrono un’ampia gamma di funzionalità e opzioni per soddisfare le tue esigenze. Se stai cercando di generare contenuti creativi, ottenere risposte accurate o semplicemente esplorare il mondo dell’intelligenza artificiale, vale la pena provare queste opzioni gratuite.