Con il conto deposito si può arrivare a guadagnare fino a 5.000 euro, controlla come fare

Vivere di rendita o quasi investendo una cifra ragionevole non è impossibile: ecco il conto deposito su cui puntare.

Avete un bel gruzzolo da parte e non sapete come e dove metterlo a frutto? In questo momento il conto deposito potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Se è vero che la Banca centrale europea ha iniziato a tagliare i tassi di interesse sui depositi, infatti, i rendimenti offerti da questo tipo di prodotti sono ancora interessanti.

Ultime simulazioni alla mano, scegliendo bene tra le tante opzioni disponibili sul mercato si può ottenere un guadagno simile a quello garantito in questo momento dai BTP a 7 anni… ma in molto meno tempo (e nonostante la tassazione sulla rendita sia più favorevole per i Buoni del Tesoro).

Ricordiamo innanzitutto che in linea di massima il conto deposito può essere considerato un investimento sicuro e una soluzione ideale per “parcheggiare” il denaro nel breve e medio termine senza dover affrontare i rischi e le complicazioni dei mercati finanziari.

Il conto deposito che fa bene al portafoglio

Il capitale è garantito fino a 100.000 euro per depositante in caso di insolvenza della banca grazie al “salvagente” del Fondo di tutela dei Depositi (Fitd), anche se è buona norma puntare a prescindere su un istituto solido e con una buona reputazione.

In questo momento è possibile ottenere rendimenti anche del 4-5% lordo per investimenti di durata pari a 5 anni. Chi è in condizioni di poter “piazzare” una somma di 50.000 euro (non certo modesta, ma neppure stratosferica), ciò si potrebbe tradurre in un guadagno netto di circa 8.000 euro totali, puntando sui prodotto con il rendimento più generoso. Il tutto con il non trascurabile vantaggio della liquidità.

In molti casi, infatti, è possibile disporre del proprio denaro, anche se incorrendo in penalità in caso di prelievo anticipato. Naturalmente si può optare anche per una scadenza temporale più breve, ma a fronte di un rendimento proporzionalmente inferiore. Molti istituti variano il tasso anche in funzione della possibilità di svincolo anticipato o meno.

E di solito sono gli istituti giovani e meno conosciuti a proporre gli interessi più ghiotti, specie se i sottoscrittori sono nuovi clienti. Bastano pochi clic sul web per scoprire le tantissime offerte disponibili sul mercato e cercare quella più adatta. A conti fatti, in questo particolare momento il conto deposito si conferma una soluzione ottimale per chi desidera far fruttare i propri risparmi senza complicarsi troppo la vita.