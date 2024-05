Computer lento e che si blocca? Forse c’è un’app che sta consumando troppe risorse

Capita a tutti di ritrovarsi con il computer lento o bloccato, ma a volte facciamo fatica a capire quale applicazione stia causando il problema e non riusciamo a sbloccare il PC.

Anziché riavviare, prova con il Task Manager, il gestore di tutti i programmi in esecuzione di Windows. Per aprire il Task Manager, ci sono diversi metodi che puoi utilizzare. Il primo è attraverso la combinazione di tasti CTRL + ALT + CANC sulla tua tastiera; dopo aver premuto questi tre tasti contemporaneamente, apparirà una schermata da cui potrai selezionare “Avvia Gestione Attività”. Un altro metodo rapido consiste nel premere il tasto Windows + R per aprire la finestra Esegui: qui digita `taskmgr` e poi premi invio. Infine, puoi anche fare clic destro sulla barra delle applicazioni (quella in basso dove si trovano l’orologio e le icone delle applicazioni aperte) e selezionare “Gestione Attività” dal menu contestuale che appare.

Una volta aperto il Task Manager, ti troverai davanti una serie di schede: Applicazioni, Processi, Prestazioni, tra gli altri. La prima cosa da fare è controllare nella scheda “Processi” se ci sono applicazioni etichettate come “Non risponde”.

Questo è un chiaro indicatore che quel programma sta avendo difficoltà e potrebbe essere la causa della lentezza del tuo sistema. Seleziona l’applicazione problematica e clicca sul pulsante “Termina Operazione” situato in basso a destra per chiuderla forzatamente.

Altri Dati da Controllare

Dopo aver gestito le eventuali applicazioni che non rispondono, è utile dare uno sguardo alla colonna CPU nella stessa scheda dei Processi. Qui puoi vedere quanto carico computazionale ogni programma sta imponendo al processore del tuo computer. Programmi con un alto consumo percentuale della CPU possono rallentare significativamente tutto il sistema operativo se non gestiti correttamente.

Oltre alla CPU, considera anche gli altri parametri come la memoria (RAM) utilizzata e l’accesso al disco. Alcune applicazioni potrebbero consumare una grande quantità di memoria o provocare un’intensa attività del disco rigido che può anch’essa influenzarne le prestazioni generali.

Utilizzare regolarmente il Task Manager per monitorare quali programmi consumano più risorse può aiutarti a mantenere il tuo sistema efficiente ed evitare blocchi improvvisi o rallentamenti significativi. Ricorda che terminare i processi può avere conseguenze sui dati non salvati: usa questa funzione con cautela specialmente quando lavori su documenti importanti o sistemi critici. In conclusione, familiarizzarsi con questo strumento integrato in Windows ti permetterà di avere un controllo maggiore sulle prestazioni del tuo PC e migliorarne la reattività quando più ne hai bisogno.