Come scoprire se soffri d’ansia con il tuo smartphone: il test nascosto che svela il tuo stato di salute

Volete scoprire se soffrite d’ansia? Potete farlo con questo test nascosto sullo smartphone, che rivela il vostro stato di salute mentale.

Negli ultimi anni, le grandi aziende tech produttrici di smartphone si sono concentrate in maniera sempre più approfondita su quella che è la salute dei propri consumatori. Pensate per esempio ai vari dispositivi che, lato hardware, presentano sensori in grado di raccogliere dati utili sulla frequenza cardiaca, sulla qualità del sonno e via dicendo.

O anche lato software, con programmi e avvisi per ridurre il tempo di utilizzo, fornire consigli utili circa l’attività fisica e via dicendo. C’è un altro aspetto che negli ultimi anni sta venendo preso sempre più seriamente, sebbene ci siano ancora sforzi enormi da dover compiere. Ossia quello della salute mentale.

Di recente, è stato scoperto che c’è un test nascosto all’interno del vostro smartphone che vi aiuta a capire se soffrite d’ansia. Non sapete come accedervi? Allora dovete seguire questi veloci passaggi, con la guida completa avrete le vostre risposte in qualche minuto.

Come scoprire se soffrite d’ansia: il test nascosto di iPhone

Grazie agli ultimi aggiornamenti di iOS, avete modo di sapere se soffrite d’ansia semplicemente cimentandovi in un test nascosto presente nel vostro iPhone. Non lo sa quasi nessuno, ma si tratta di un aiuto in più che sarebbe meglio sfruttare. Anche solo per curiosità. Qualora la risposta dovesse essere affermativa, sarebbe meglio affidarsi ad un esperto per risposte più professionali e approfondite.

Tornando al test, per potervi accedere dovete innanzitutto sbloccare il vostro iPhone e poi aprire l’app Salute. A questo punto, cliccate sul tasto Sfoglia che trovate nella barra inferiore a destra e poi scorrete fino a Benessere Mentale. Qui vi spunteranno una serie di voci e di strumenti utili, che potete pensare di sfruttare in base a quelle che sono le vostre esigenze. Tra le altre, troverete anche Rischio di ansia. Che è proprio la sezione in qui si trova il test nascosto.

Dopo averla aperta infatti, dovrebbe comparirvi il pulsante Rispondi al questionario. Cliccateci sopra e vi verranno immediatamente mostrate alcune domande a cui rispondere. In questo modo, iOS sarà in grado di calcolare approssimativamente quello che è il vostro stato d’ansia. Fornendovi dei dati precisi da cui poter partire per curare la vostra salute mentale e capire in che modo agire.