Come puoi capire se un sito è in down o irraggiungibile solo a te

C’è un modo per capire se un sito è in down oppure è la tua connessione che non va: bastano davvero pochi step

L’avvento di Internet ci ha catapultato in un mondo virtuale sempre più rapido e il modo di connetterci alle cose e alle persone è totalmente cambiato.

Oggigiorno la velocità è importante, soprattutto nel mondo digitale, e una connessione lenta è in grado di creare non pochi problemi.

Soprattutto se si sta studiando o si è in smart working, una connessione Internet lenta si traduce in un pesante rallentamento dello studio o del lavoro, con conseguenze non da poco sulla produttività.

Ecco perché la gran parte delle persone punta ad avere una connessione il più efficiente possibile, in modo da non avere problemi di nessun genere.

Ci sono delle volte in cui, tuttavia, è Internet stesso ad avere dei problemi, ovvero i cosiddetti down che rallentano contemporaneamente migliaia di siti in tutto il mondo.

Se accade questo e te ne vuoi accertare, ci sono dei trucchi efficaci che possono aiutarti a verificare che si tratti effettivamente di questo problema. Ecco gli step da seguire.

Trucchi efficaci per capire se un sito è in down oppure no

Una delle prime cose di cui assicurarsi è se la propria connessione Internet funziona.

Ergo, è bene fare un check dell’icona Internet che può mostrare se c’è un problema di linea. In questi casi ci accorgiamo subito se c’è la linea o meno, perché ci basta controllare le luci del modem a cui è connesso il computer.

Se la luce Internet è accesa, allora la connessione va, e quindi il problema non è il proprio computer. Se invece la luce è spenta, la connessione non va e potremmo provare a riavviare il computer per vedere se Internet torna a funzionare.

Si può anche provare a contattare l’operatore telefonico per capire se c’è un problema di connessione di rete che può facilmente verificare in diretta.

Per capire se la connessione è in down, un ottimo sito è downdetector, che raggruppa le segnalazioni degli utenti sui down di siti e social in tempo reale.

Per scoprire se un sito è in down basterà controllare la pagina di quel determinato sito su downdetector ed emergeranno o meno eventuali segnalazioni degli utenti.

Altra cosa da sapere, è che se un social non va, è certo al 100% che gli utenti lo scriveranno sui social che invece funzionano. Troverete diciture tipo: “Whatsapp down”, “Facebook down”, ecc.

In questo modo, sarà facilissimo svelare l’arcano.