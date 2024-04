Come personalizzare i contatti sull’iPhone: bastano poche mosse, poi ti invidieranno tutti

Forse ancora non lo sai, ma puoi personalizzare i contatti sul tuo iPhone in poche semplici mosse: la funzione da non perdere.

Riuscire a stare anche solo qualche ora senza il proprio smartphone al giorno d’oggi è una vera e propria impresa. Grazie a questo dispositivo, infatti, possiamo svolgere praticamente qualsiasi attività. Telefonare, inviare messaggi, ascoltare musica, navigare online, scattare foto, girare video, condividere documenti di qualsiasi genere e chi più ne ha più ne metta.

Manca davvero poco e tra un po’ il nostro telefono si metterà anche a preparaci un buon caffè! I recenti modelli di smartphone permettono davvero di fare qualsiasi cosa. Spesso, però, gli utenti nemmeno si immaginano quali funzioni nascoste abbiano i loro dispositivi e neppure sanno come utilizzarle. A tal proposito, quest’oggi vogliamo svelarti come personalizzare i contatti su iPhone. Bastano poche semplici mosse e tutti ti invidieranno.

Come personalizzare i contatti sull’iPhone in poche semplici mosse: in pochi lo sanno

La maggior parte degli utenti iOS nemmeno è a conoscenza di quante e di quali funzioni possono usufruire sul proprio iPhone. Tra queste ce n’è anche una che consente di personalizzare i contatti con la scritta arcobaleno, così da renderli unici, originali e immediatamente riconoscibili.

Segui attentamente i passaggi che stiamo per mostrarti ed in men che non si dica avrai lo smartphone più cool e alla moda di tutti. Amici, parenti e colleghi di sicuro ti invidieranno.

Per prima cosa, come spiega il video tutorial su TikTok pubblicato dal profilo @hopebelle, bisogna andare sull’applicazione Contatti e cercare il contatto che si vuole personalizzare. Dopodiché, devi cliccare su Foto e Poster di contatto e selezionare in basso la voce Personalizza.

A questo punto, non dovrai fare altro che assicurarti di scegliere l’opzione Monogramma e, cliccando sul nome, ti uscirà il colore arcobaleno. Infine, potrai anche apportare delle ulteriori modifiche come ad esempio ridimensionare il testo, cambiare il font o lo sfondo cliccando sul tasto a sinistra.

Che cosa aspetti a provare questa funzione? Non perdere altro tempo e divertiti a personalizzare i tuoi contatti come più preferisci. In questo modo quando riceverai una chiamata non potrai non sorridere alla vista dello schermo tutto colorato. Un po’ di allegria e di buonumore in fondo ci vogliono, non credi?