Come iscriversi a Telegram, ma restare anonimi: il trucco che in pochissimi immaginano

Volete iscrivervi a Telegram ma restando anonimi? Ecco il trucco che in pochissimi conoscono, è molto facile da applicare.

Telegram è una delle piattaforme di messaggistica più amate ed utilizzate in assoluto. Al pari di WhatsApp. Per via delle sue tantissime funzionalità che sono state introdotte nel corso degli anni e che per certi versi sono uniche nel loro genere. Molte di queste infatti non si trovano in nessun altro servizio, ed è questo che spinge i consumatori ad iscriversi al servizio di Pavel Durov.

L’unico aspetto che, per i più attenti alla propria privacy, potrebbe stridere con la voglia di iscriversi è il fatto di dover inserire il proprio numero di telefono. Sebbene poi per poter chattare con altre persone non sia necessario avere il contatto salvato in rubrica. Ma sapevate che c’è un trucco per restare anonimi che in pochissimi conoscono? Ecco come funziona, fate così e nessuno consocerà mai il vostro recapito telefonico.

Iscriversi a Telegram senza numero di telefono: ecco come fare

Se volete iscrivervi a Telegram e rimanere nell’anonimato, allora questa guida farà al caso vostro. Vi consiglieremo alcuni passaggi molto veloci per potervi iscrivere con un nuovo account senza il bisogno di inserire alcun recapito telefonico.

Tutto quello che dovete fare è usare un portale chiamato Fragment. Che è stato sviluppato proprio dall’azienda e che dà modo di acquistare numeri di cellulare dedicati esclusivamente all’utilizzo con l’app. Senza dover effettuare chiamate o inviare SMS. Per poter godere di questo numeri, dovete utilizzare una criptovaluta chiamata TON. Anch’essa sviluppata da Telegram e che dà modo di mantenere l’anonimato delle transazioni.

Per poter acquistare queste cripto, dovete scaricare un’app chiamata Tonkeeper e che trovate sia sul Play Store di Google che sull’App Store di Apple. Occhio però ai costi per i numeri di cellulare su Fragment, che potrebbero essere molto elevati. Ce ne sono per fortuna anche alcuni a meno di 10 euro, così da poter creare l’account in anonimo.

Dopo aver ottenuto il recapito, vi basta avviare l’app di Telegram dallo smartphone e poi scorrere verso destra sullo schermo per selezionare la voce Aggiungi account. A questo punto, inserite il numero di telefono acquistato e poi riceverete il codice di verifica sulla piattaforma Fragment. Accettando il tutto, potrete utilizzare il numero per completare la registrazione e avere così l’account anonimo.