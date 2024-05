Come fare velocemente crediti sul FUT di FC 24 se inizi a giocarlo oggi: la guida

Avete appena scaricato FC 24 e volete fare crediti FUT velocemente? Ecco la guida completa, così ci metterete pochissimo.

Per tutti gli utenti abbonati al Ps Plus, per il mese di maggio c’è un fantastico regalo messo a disposizione direttamente da Sony. Stiamo parlando di FC 24, il gioco di simulazione calcistica di EA Sports migliore al mondo che è stato reso disponibile gratis ed in regalo. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo è accedere al PS Store e cercare il nome del videogioco, così da poter procedere con il download.

Una delle modalità più apprezzate in assoluto è FUT, ossia l’Ultimate Team. Una modalità che permette di costruire la propria squadra dei sogni acquistando o trovando carte dei giocatori tramite pacchetti o con il mercato. Ma come fare per ottenere crediti velocemente e poter così migliorare la propria rosa? Ecco la guida completa, così facendo in men che non si dica avrete tutti i soldi necessari, senza dover spendere nemmeno un euro.

FC 24, come fare crediti velocemente su FUT

Se avete appena scaricato FC 24 con la promozione di maggio proposta da Sony e volete fare crediti velocemente su FUT, allora siete nel posto giusto. Con questa guida facile e veloce, avrete la certezza di poter scalare subito le classifiche e potervi portare a casa i migliori giocatori. Vi ricordiamo che stanno uscendo in queste settimane i TOTS, ossia carte dei miglior giocatori della stagione per ciascun campionato.

La prima cosa da fare non appena aver effettuato l’accesso e creato la vostra prima rosa è sfidare i giocatori più forti di voi. Così facendo, tramite un sistema di classificate, FC 24 provvederà a pagarvi di più per ogni singola partita. Che voi vinciate o perdiate.

Altra cosa da fare è sfruttare il mercato della compravendita, acquistando carte a prezzi promozionali e che sono vendute a meno del loro valore. Aspettando qualche giorno, potreste vedere il loro prezzo schizzare alle stelle. Facendo così un plus e ottenendo più crediti di quelli che avete speso.

Spazio poi alle scommesse. Se ci sono giocatori che già sapete vedranno il loro valore crescere nel breve periodo, non esitate a d acquistarle e a tenerle nel club. Quando monitorando il mercato vedrete che il prezzo sarà sufficientemente alto, mettetele in vendita e in men che non si dica altri giocatori le compreranno.

Facendo arrivare sul vostro profilo i crediti necessari per costruire la squadra che avete sempre sognato. Così che competere con i migliori giocatori al mondo non sarà più un’utopia.