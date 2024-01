Come e quando usare questo particolare comando sul tuo PC: risolve tutti i problemi

Il tuo PC presenta alcuni problemi che non riesci a risolvere? E se bastasse far partire un comando in particolare per avere la soluzione?

Il tuo pc fa i capricci e non riesci a capire che cosa possa essere successo o quale elemento gli dia fastidio. Una situazione che per chi possiede uno o più device è più comune di quello che si penserebbe.

A volte gli aggiornamenti generano problemi di compatibilità e la soluzione è quella di tornare indietro e far ripartire l’aggiornamento. Perché tante volte i problemi sorgono proprio con quello che c’è di nuovo sul PC ma altre volte neanche gli aggiornamenti o l’eliminazione degli aggiornamenti sembra funzionare.

Se la situazione in cui il tuo PC si trova è quella per cui la connessione risulta piuttosto ballerina oppure a tratti assente non sono gli aggiornamenti che possono aiutarti a trovare quello che non va. Ma c’è un comando da lanciare e che può darti tutta una serie di informazioni da cui poi ricavare l’effettiva soluzione al tuo problema.

Problemi di connessione al PC, la soluzione sulla tastiera

In ambiente Windows esistono infatti tutta una serie di strumenti e utility che hanno lo scopo di analizzare tutto quello che il PC fa per aiutare i tecnici a capire che cosa non funziona e li instrada verso la soluzione migliore. Ma non c’è bisogno di chiamare un tecnico in più delle volte. Se sai cosa fai e conosci i comandi giusti puoi controllare da solo quello che non funziona nella tua macchina.

Forse per trovare l’effettiva soluzione avrai comunque bisogno di un aiuto esterno ma intanto avrai fatto almeno parte del lavoro. Il comando di cui ti parliamo è il comando ping. Si tratta del modo con cui il computer controlla come funziona la connessione con un server. Quello che puoi fare è usare quindi il comando ping per controllare se la tua connessione funziona bene, se ci sono perdite di dati e se quindi la connessione è stabile.

Se vuoi utilizzare il comando ping per fare un check up della qualità della connessione del tuo PC quello che devi fare è aprire Windows PowerShell oppure aprire il comando Esegui con la combinazione di tasti Windows + R e digitare cmd.

Le informazioni di cui hai bisogno sono facili da rintracciare. Per eseguire il test della connessione devi trovare l’indirizzo IP del router e chiedere al PC di controllare la connessione con questo oggetto. Per farlo, nella finestra PowerShell devi scrivere ping seguito dall’indirizzo, composto da una serie di numeri divisi da punti, che identifica il tuo router e poi premere Invio.

Il ping proseguirà ad eseguire test fino a quando non lo blocchi e per bloccarlo devi solo premere CTRL+ Invio. I dati che vedrai sono il risultato di questo test di connessione. Se non hai una buona connettività vedrai dati anomali sia per quello che riguarda il tempo di risposta sia per quello che riguarda gli eventuali pacchetti persi.