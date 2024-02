Come creare un biglietto da visita gratis, è facilissimo con questi siti

Vuoi creare un biglietto da visita e non hai idee? Questi siti sono la soluzione perfetta che fanno al caso tuo!

Il settore del lavoro è sempre più critico e discusso in Italia: tra la richiesta del salario minimo, l’adeguamento degli stipendi e la richiesta di abbassare la tassazione, c’è ancora chi cerca di trovare il lavoro dei propri sogni, correttamente retribuito.

E non è assolutamente facile, in quanto le offerte di lavoro non sono sempre all’altezza delle aspettative. E spesso si cerca di mettersi in proprio per provare a sbarcare il lunario. E in particolare, quando si cerca di lanciare una propria attività, generalmente si affida ai social il compito di far crescere la nostra visibilità.

Eppure, in questo vortice di digitalizzazione, c’è qualcosa che non morirà mai in merito al marketing pubblicitario: è il bigliettino da visita. Ne vuoi cerare uno e non ti senti capace? Ecco alcuni siti internet che potrebbero fare al caso tuo, ed aiutarti a creare uno partendo da zero.

Creare bigliettini da visita sul web

Quando abbiamo una nostra attività, cerchiamo generalmente di promuoverla tramite social network, sponsorizzate, inviti, affinché possa raggiungere una certa risonanza nell’utenza web. Ma c’è uno strumento che da anni ormai, anche se può sembrare in disuso, è sempre un punto di riferimento per chi cerca di diffondere il proprio nome o la propria attività: il bigliettino da visita.

Anche questi oggi si sono evoluti: non è bello infatti, se qualcuno chiede della nostra attività, prendere il telefono e mostrare ad esempio la nostra pagina Instagram. Sul bigliettino, infatti, ci sono sempre più QR Code che rimandano alla pagina, cosicché chiunque volesse la può raggiungere facilmente.

Si tratta sempre di uno strumento professionale e di grande presentazione, che restituisce una prima fotografia di chi abbiamo d’avanti. Ne vuoi creare uno anche tu? Affidati a questi siti. Un sito per creare dei layout di un bigliettino da visita è Canva. Una piattaforma molto facile ed intuitiva, che permette di creare da zero tantissime soluzioni per il nostro biglietto da visita in maniera molto rapida.

Allo stesso modo Adobe Express, ha una interfaccia molto semplice da utilizzare ed è indispensabile per realizzare questo tipo di prodotto. Una volta salvato il file in alta risoluzione, ci si può rivolgere alla propria tipografia di fiducia per procedere alla stampa.

Oppure affidarsi sempre al web. Infatti, siti come VistaPrint ad esempio, permettono la stampa di differenti tirature di biglietti da visita, a prezzi estraneamente convenienti e ad un’ottima qualità.