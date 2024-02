Come capire se una chat su WhatsApp è falsa, questo metodo è infallibile

Hai timore delle chat false su WhatsApp? Scopri questo metodo infallibile e vivi un’esperienza più sicura: ecco cosa fare.

WhatsApp è un servizio che ospita ogni giorno milioni e milioni di comunicazioni. La piattaforma Meta è conosciutissima e può capitare che emerga qualcosa di strano, come un messaggio ricevuto da un contatto non presente in rubrica. Un discorso che si fa più particolare se quello stesso contatto chiede delle informazioni sensibili.

Data l’entità del messaggio porta il destinatario ad insospettirsi immediatamente, andando a ragionare su come agire in merito a quella chat. Per rilevare delle conversazioni fasulle su WhatsApp esiste un metodo specifico che toglie ogni dubbio, consentendo non solo di bloccare quella chat ma anche di segnalarla.

Conoscere questo metodo consentirà di avere un’esperienza su WhatsApp decisamente più tranquilla e serena. Ogni conversazione dalla dubbio provenienza sarà riconosciuta fin da subito, consentendo all’utente di mettere in campo le sue contromisure difensive.

Chat false su WhatsApp: il metodo per riconoscerle

In rete ci sono tanti pericoli a cui stare attenti, tra cui la tecnica dello smishing utilizzata dagli hacker per creare le chat false. Lo smishing è sostanzialmente una truffa in cui il malintenzionato utilizza un SMS o un’app di messaggistica fingendosi un istituto finanziario, un’azienda o anche una persona, al fine di rubare le informazioni sensibili dell’utente.

Una delle modalità più utilizzate dagli hacker per convincere la vittima è comunicare che il conto corrente è stato bloccato oppure c’è in giacenza un pacco che deve essere sbloccato. Insomma, si cerca di far leva sul senso d’urgenza, con la vittima che potrebbe sentire il bisogno di agire al più presto.

Questa tecnica può prendere campo anche su WhatsApp e per tale ragione bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli che fanno capire che si tratta di una chat falsa. Il primo aspetto da considerare è il numero di contatto, provando a ricercarlo su Google dove possono esserci delle informazioni in merito.

Nel caso non venisse trovato nessun risultato, il malintenzionato potrebbe utilizzare un numero temporaneo. Attenzione anche a numeri esteri con prefissi di paesi lontani. Se nel messaggio arrivato è presente anche un link bisogna fare attenzione a verificare l’autenticità del collegamento, senza cliccarlo.

Un piccolo segreto è di eseguire sul link un tap prolungato in modo da vedere il collegamento di destinazione a schermo senza entrare nella pagine Web di riferimento. Nel momento in cui questo non fosse collegato al contatto principale deve essere subito cancellato.

Infine, controllare il contenuto del messaggio per vedere l’ortografia del testo. Molto spesso, infatti, le truffe di questo tipo presentano dei messaggi con qualche errore grammaticale, che rende chiara l’idea della natura della comunicazione.

Una volta identificata una chat falsa su WhatsApp non dovremmo fare altro che segnalare e bloccare quel profilo, procedendo ad una segnalazione alla Polizia Postale tramite portale ufficiale.