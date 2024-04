Collega al PC tutti i dispositivi che vuoi con l’HUB USB di Acetee

Contiene link di affiliazione.

Stampanti, smartphone, tablet, lettori musicali, controller, mouse, tastiere, scanner sono solo alcuni dei dispositivi e periferiche che si possono collegare a un computer attraverso delle prese USB, purtroppo non in contemporanea per due problematiche principali: l’eccessivo carico energetico che può causare problematiche al computer e il numero delle porte USB che difficilmente supera le quattro unità anche sui PC più prestanti.

Per risolvere entrambi i problemi la soluzione ideale è acquistare un hub USB, ovvero un dispositivo in grado di aggiungere ulteriori porte USB al PC o al laptop occupando lo spazio di una singola porta così da permettere il collegamento di più dispositivi in contemporanea senza il rischio di appesantire troppo il computer dal punto di vista energetico.

Gli hub USB variano per potenza e grandezza, ma se si sta cercando un dispositivo in grado di aggiungere un numero ideale di porte USB al PC senza particolari limitazioni dal punto di vista della velocità allora la scelta ideale è l’hub USB 3.0 di Aceele: questo, infatti, è un adattatore che trasforma una singola porta USB 3.0 in cinque ingressi della stessa tipologia (4 in formato USB-A e 1 USB-C) non rinunciando alla qualità grazie al supporto per la velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps e alla protezione integrata per evitare guasti alle periferiche o al computer.

Hub USB 4 in 1: puoi collegare tutto ciò che vuoi in completa sicurezza

L’hub USB 3.0 di Aceele è compatibile con tantissimi dispositivi e periferiche differenti: tastiere, mouse, hard disk esterni, webcam, lettori di schede SD, stampanti, console da gioco, controller oppure chiavette in grado di proteggere i dati del computer e può essere collegato anche alla propria automobile per costruire un vero e proprio centro multimediale all’interno della propria vettura oppure per ricaricare più velocemente i propri dispositivi portatili quando si è fuori casa.

Grazie a questo hub USB si può creare una postazione completa di ogni dispositivo essenziale e avere nella stessa posizione sia un angolo per il lavoro che per il gaming: grazie al suo lungo cavo di 65 cm si può posizionare l’hub in qualsiasi posizione senza il rischio di intrecciare i collegamenti e con la sua versatilità fornisce l’opportunità di passare da mouse e tastiera a controller da gioco immediatamente senza la scocciatura di dover collegare e scollegare i cavi ogni volta.

L’hub USB in questione, oltre ad avere quattro ingressi per periferiche di tipo USB-A per collegare i dispositivi elencati in precedenza, presenta anche sul lato un ingresso di tipo USB-C che permette di ricaricare più velocemente tablet, smartphone e laptop in totale sicurezza grazie alla protezione energetica presente in ogni ingresso.

