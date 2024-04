ChatGPT ora alla portata di tutti gratis e senza registrazione: tutte le funzioni a disposizione

Ora ChatGP diventa alla portata di tutti, gratis e senza alcuna registrazione. Tutto sulle funzioni da poter eseguire.

L’era dell’intelligenza Artificiale è partita e prosegue la sua corsa senza alcun ostacolo. Una delle piattaforme più significative di questo ambito è sicuramente ChatGPT, che da ora è diventato alla portata di tutti e non richiede alcuna registrazione.

In passato si poteva interagire con il chatbot basato sull’AI dopo aver creato un account. Ora, però, questo passaggio risulta opzionale e permette agli utenti di poter accedere ad alcune funzioni in completa tranquillità.

L’annuncio di questa importante novità è stato diffuso dagli sviluppatori di ChatGPT. Una scelta che, con ogni probabilità, è stata dettata dalla volontà di acquisire quante più interazioni possibili con l’intelligenza artificiale, in modo da poter affinare maggiormente i modelli linguistici. Vediamo cosa comporta sul lato dell’esperienza utente questa recente svolta.

ChatGPT gratis e senza registrazione: cosa cambia

Molti utenti a seguito della recente svolta potrebbero trovare più praticità nell’utilizzo del chatbot basato sull’AI. Dall’altra parte, però, bisogna stare attenti alla presenza di alcuni compromessi che hanno un impatto sull’esperienza globale.

Senza un account personale, infatti, non si potrà rivedere la cronologia delle proprie chat e neanche effettuare salvataggi, condividere le conversazioni e sfruttare le funzionalità aggiuntive come le istruzioni personalizzate e le conversazioni vocali.

L’azienda però ha sottolineato di come questa novità si leghi ad un aggiornamento che introduce maggiori salvaguardie sui contenuti per questa esperienza, come il blocco di prompt e generazioni in un’ampia gamma di categorie. Elementi che consentono agli utenti di poter avviare un’esperienza, nonostante l’assenza di un profilo personale, dettagliata e che consente di svolgere varie attività.

Questa svolta consente a molti utenti di poter provare la piattaforma senza passare da alcuna registrazione. Se fino a questo momento si era titubanti davanti all’idea di immettere i propri dati per creare un account su OpenAI, ora questo tassello viene meno e si potrà procedere in assoluta tranquillità.

Dall’altra parte bisogna sottolineare che l’assenza di un profilo non consentirà di poter utilizzare tutte le funzioni a disposizione, realizzato un’esperienza con dei compromessi. Ad ogni modo, da ora in avanti ChatGPT sarà disponibile praticamente per tutti gli utenti della rete e questa svolta consente fare ricorso all’intelligenza artificiale praticamente in qualsiasi momento.