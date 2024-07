Cassa per la musica in spiaggia, non farti fregare dal prezzo: le 5 migliori sotto i 30 euro

Se stai cercando un impianto audio da portare ovunque, queste casse possono fare al caso tuo. E no, non dovrai svenarti per acquistarne una.

L’estate è finalmente arrivata, già da qualche giorno sta sprigionando tutta la sua potenza. E non c’è neanche bisogno di dirlo ma un po’ a tutti è venuta voglia di mare, di spensieratezza, di relax. Arriveranno presto anche le feste, che siano in casa, in spiaggia, o nei luoghi di vacanza, e saranno accompagnate da musica, tanta musica. I nostalgici avranno il proprio angoletto col giradischi e lo stereo per i compact o le cassette mentre i più aggiornati metteranno a disposizione degli ospiti la propria cassa Bluetooth.

Vorreste acquistarne una ma non sapete quale scegliere? I fattori da tenere in conto sono diversi, dipende un po’ dalle vostre esigenze. Innanzitutto spulciate le schede tecniche, facendo particolare attenzione alle dimensioni e al peso (per via della comodità di trasporto) oltre all’impermeabilità e alla intuitività dei controlli. E poi, ovviamente, non sottovalutate il prezzo del cartellino perché sulle principali piattaforme di e-commerce si possono trovare modelli validissimi sotto la soglia dei trenta euro.

Casse Bluetooth, quale scegliere? La Top 5 sotto i 30 euro

Al primo posto tra le casse Bluetooth più venute su c’è – senza troppe sorprese – la JBL GO 2, che viene presentata al prezzo di ventotto euro. Si tratta di una delle migliori a giudicare dalle recensioni degli utenti, innegabile l’ottimo rapporto qualità – prezzo. Subito dopo, nella Top5, troviamo la Anker Sound Core 2 a ventinove euro e novantanove centesimi, che si distingue per la tecnologia BassUp, rivolta soprattutto a chi sta cercando un impianto che possa rendere finalmente onore alle basse frequenze.

Anche la Tronsmart T6 è una valida alternativa, è tra le meno costose visto che viene venuta a ‘soli’ ventisei euro e novantanove centesimi così come la Rienok, che i più esperti conosceranno sicuramente per il design ultracompatto e, in generale, per la notevole ‘trasportabilità’ del dispositivo. Senza dimenticare infine la Zealot, che può essere acquistata per ventinove euro e novantanove centesimi, rimane uno dei modelli più apprezzati.

Insomma, non resta altro da fare che armarsi di pazienza e scegliere quella che possa fare al caso vostro; ricordate di prediligere in ogni caso le casse con la migliore qualità del suono, una buona durata della batteria e un’ampia compatibilità con gli altri dispositivi da collegare.