Brutte notizie se hai uno di questi PC: presto non funzioneranno più

Molti utenti potrebbero trovarsi con dispositivi obsoleti in un futuro non troppo lontano, costretti ad aggiornare il proprio computer.

L’evoluzione tecnologica è una spada a doppio taglio: da una parte offre strumenti sempre più avanzati e performanti, dall’altra rende obsoleti dispositivi un tempo all’avanguardia. Questo processo di continua innovazione spinge le aziende a sviluppare software che richiedono hardware sempre più potenti, creando un ciclo di rinnovamento tecnologico che non tutti riescono a seguire. Gli aggiornamenti sono essenziali per la sicurezza e le prestazioni del dispositivo, ma nel caso dei modelli di computer più datati possono anche segnare la fine della corsa.

Ogni nuovo aggiornamento di sistema operativo porta con sé un’ondata di cambiamenti, alcuni dei quali possono avere impatti significativi su una vasta gamma di utenti. Il rilascio imminente di Windows 11 24H2 non fa eccezione. È essenziale quindi capire quali saranno gli effetti di queste evoluzioni software sui dispositivi attualmente in uso e quali criteri determineranno la compatibilità dei sistemi con le nuove versioni.

Computer datati e aggiornamenti: l’eterna lotta con il nuovo che avanza

Il cuore dell’aggiornamento Windows 11 24H2 risiede nei suoi requisiti di sistema, in particolare riguardo al processore. I computer con CPU che non supportano le istruzioni SSE4.2, essenziali per gestire calcoli complessi e migliorare le prestazioni generali del sistema, non potranno installare l’update. Queste istruzioni sono fondamentali per il corretto funzionamento del sistema operativo e la loro mancanza impedisce l’installazione delle nuove versioni.

Questo cambiamento riguarda principalmente i PC più vecchi. Per esempio, tutti i processori Intel rilasciati dopo il 2008 e quelli AMD dopo il 2011 includono il supporto per SSE4.2, il che significa che la maggior parte dei computer prodotti negli ultimi dieci anni dovrebbe essere in grado di supportare l’aggiornamento. Tuttavia, i dispositivi più antichi, specialmente quelli precedenti al 2008, non saranno compatibili con Windows 11 24H2.

I dati mostrano che i computer che non soddisfano questi requisiti sono una minoranza. Tuttavia, per questa fascia di utenti, l’aggiornamento segna un momento critico: sarà necessario acquistare nuovo hardware se vogliono continuare a utilizzare l’ultima versione di Windows. Non solo, ma le limitazioni hardware di questi vecchi dispositivi spesso non permettono di sfruttare pienamente le potenzialità del software moderno, compromettendo l’esperienza utente e la sicurezza.

Guardando al futuro, Microsoft ha annunciato che le versioni future di Windows 11 sfrutteranno tecnologie ancora più avanzate, come l’intelligenza artificiale e il Copilot AI, che richiederanno specifiche tecniche ancora più elevate. Ad esempio, le future versioni richiederanno una unità di elaborazione neurale (NPU) capace di gestire un volume enorme di operazioni al secondo, requisiti che attualmente solo pochi supercomputer possono soddisfare.