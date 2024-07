Brutte notizie per chi aspetta queste incredibili cuffie Samsung: c’è un problema enorme

L’azienda dovrà ora lavorare duramente per garantire che i problemi siano risolti e che le cuffie siano all’altezza delle aspettative.

Le nuove cuffie Galaxy Buds3 Pro di Samsung sono state tra i dispositivi più attesi dell’anno. Annunciate con un design completamente rinnovato e una serie di funzionalità innovative, queste cuffie dovevano essere dotate delle tecnologie audio più moderne e sofisticate. Dal suono cristallino alla cancellazione del rumore di nuova generazione, le aspettative degli utenti erano altissime.

Tra le caratteristiche più sorprendenti e attese dei Galaxy Buds3 Pro c’è senza dubbio l’integrazione di un’intelligenza artificiale capace di tradurre istantaneamente le conversazioni in lingue straniere. Il design ergonomico e le nuove punte in silicone promettevano poi un comfort mai visto prima.

Nonostante le grandi promesse, però, Samsung ha dovuto affrontare alcuni problemi tecnici che hanno portato l’azienda a prendere una decisione difficile. Gli utenti che avevano già preordinato le cuffie sono stati informati che ci sarà un ritardo nel lancio, suscitando delusione e preoccupazione tra i fan del marchio.

Problemi di qualità e ritardi nel lancio: la difficile decisione di Samsung

Samsung ha annunciato che il lancio dei Galaxy Buds3 Pro negli Stati Uniti, inizialmente previsto per il 24 luglio, è stato posticipato al 28 agosto. Questo ritardo è dovuto a problemi di qualità riscontrati nei primi dispositivi di produzione. In particolare, molti utenti hanno lamentato che i gommini in silicone si strappano facilmente, rendendo le cuffie inutilizzabili.

Secondo quanto riportato da Android Authority, Samsung ha temporaneamente sospeso la spedizione delle unità ai negozi e ha ritirato i dispositivi dai preordini su piattaforme come Amazon e Best Buy. La decisione è stata presa dopo che sono emerse numerose segnalazioni riguardanti la fragilità dei nuovi gommini in silicone.

La società ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di prendere il problema molto seriamente e di aver avviato una revisione approfondita dei processi di controllo qualità. L’obiettivo è garantire che tutti i prodotti rispettino gli standard qualitativi prima di essere distribuiti ai consumatori. Samsung si è scusata per l’inconveniente e ha consigliato a chi possiede già un paio di Galaxy Buds3 Pro di contattare l’assistenza clienti o recarsi in un centro di assistenza Samsung per ottenere supporto.

Nel frattempo, l’azienda ha pubblicato sul suo sito coreano una pagina di supporto con istruzioni dettagliate su come rimuovere i gommini senza danneggiarli. La mancanza di gommini di ricambio disponibili al momento ha però complicato ulteriormente la situazione. Questa carenza è stata forse considerata un difetto ancora peggiore, considerando che Apple offre da anni gommini di ricambio per i suoi AirPods.