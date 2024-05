Bonus farmaci: non serve l’ISEE ma devi utilizzare necessariamente la PostePay

Bonus farmaci ti permette di acquistare ciò che ti serve senza lasciare lo stipendio in farmacia: ecco come risparmiare una fortuna.

La farmacia è divenuta, ormai, un negozio in cui si acquistano molte tipologie di prodotti per la salute e per la bellezza. Infatti oltre ai classici farmaci, spesso necessari, ci sono diversi tipi di articoli in vendita dedicati al benessere della persona di ogni età e genere. Tra questi troviamo integratori, creme curative e di bellezza, dispositivi per la salute e molto altro.

I farmaci prescritti o da banco sono di diverso genere e permettono di curare malattie, disturbi e sintomi che ci impediscono di vivere serenamente. Spesso sono indispensabili ma anche molto costosi. Se fai i conti a ogni fine del mese, ti rendi conto che il denaro in uscita è abbastanza consistente. Ma come risparmiare sulle spese per i farmaci?

Rinunciare è impossibile, la salute viene prima di tutto. Certo si può valutare meglio prima di ogni acquisto, se davvero è necessario un prodotto e la sua scadenza. In questo modo si possono ridurre un po’ i costi ma c’è un altro sistema per risparmiare. Il Bonus farmaci è un ottimo sistema e non serve Isee, ecco come ottenerlo.

Bonus farmaci, come risparmiare senza rinunciare alla salute

Stare bene è importante per migliorare la qualità di vita e aumentare la longevità. Se ti senti bene e in forma, sei in grado di affrontare ogni momento con il sorriso e ottimismo, lavori con più produttività, studi con minore sforzo, dormi meglio e hai energia per divertirti o fare sport. Tutte cose importanti per vivere una vita serena da soli, con il partner, gli amici o in famiglia.

Per curarti come desideri e acquistare medicinali, integratori e altri prodotti farmaceutici, oggi è disponibile il Bonus farmaci. A predisporre questo aiuto economico non è il Governo ma si tratta di un’iniziativa privata. In particolare stiamo parlando di ScontiPoste che ti consente di ottenere un cashback su ogni acquisto effettuato in farmacia.

Grazie a questa fantastica iniziativa di risparmio puoi avere il 5% di sconto su tutti gli acquisti effettuati su pharmanow. Si tratta di una farmacia digitale per acquisti online convenzionata con Poste Italiane che consegna i tuoi farmaci e prodotti direttamente a casa tua. La consegna è gratuita oltre i 50€ di spesa.

Il risparmio è evidente. Ogni volta che compri qualcosa sul sito di questa farmacia ti viene restituito in cashback il 5% del costo totale speso. Per ottenerlo non serve ISEE, basta pagare con Postepay o Bancoposta, requisito essenziale.