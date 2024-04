Barbie mania, in arrivo il nuovo telefono dedicato all’iconica bambola: data di rilascio, caratteristiche e prezzo

Una prestigiosa azienda sta progettando un innovativo telefono, il cui design ricorderà lo stile dell’iconica bambola. Ecco quando uscirà.

Barbie è senza dubbio una delle bambole più famose al mondo, soprattutto perché possiede un aspetto decisamente accattivante, un fisico longilineo e un volto simbolo di bellezza. L’azienda di giocattoli americana Mattel, che la produce dal 9 marzo 1959, ha inoltre deciso di modellarla seguendo alcune caratteristiche della bambola tedesca Bild Lilli.

Ad ogni modo, si tratta di un giocattolo che negli ultimi decenni ha collezionato una serie di record sorprendenti. La Mattel ha infatti dichiarato che ogni secondo vengono vendute addirittura tre Barbie. Fino ad oggi, l’azienda americana è riuscita a vendere complessivamente oltre 1 miliardo di esemplari. Per questo motivo, alcuni progettisti hanno deciso di realizzare un cellulare ispirato alla bambola più famosa del mondo.

Il cellulare dedicato a Barbie

La Human Mobile Devices (HMD), che è una divisione finlandese appartenente alla società Nokia, ha recentemente annunciato una collaborazione con la Mattel, l’azienda californiana che produce le Barbie. L’obiettivo principale di questa collaborazione è quindi quello di realizzare uno speciale cellulare a tema.

In modo particolare, le due aziende uniranno le loro forze per produrre l’attesissimo Barbie Flip Phone, che sarà lanciato sul mercato nell’estate 2024. Bisogna inoltre ricordare che Barbie non è un semplice giocattolo, ma è anche un’icona di stile e di design. E non solo: riesce persino a lanciare delle nuove mode e ad insegnare le basi dell’eleganza.

Il colosso della telefonia intende perciò cavalcare l’onda del successo di Barbie per diffondere il proprio cellulare. Il responsabile dei prodotti e dell’editoria di Mattel, Ruth Henriquez, ha recentemente dichiarato che questa collaborazione accrescerà sicuramente l’innovazione e il design dell’azienda.

Tutti i fans della famosa bambola avranno inoltre la possibilità di acquistare un cellulare unico al mondo, le cui caratteristiche lo renderanno inconfondibile. Quali sono allora i segreti di questo Barbie Flip Phone? Innanzitutto, è appositamente progettato per disintossicarsi dal mondo digitale, i giovanissimi non potranno perciò collegarsi ad internet.

Si tratta quindi di un dispositivi anni ’90, caratterizzato da un piccolo schermo e da pulsanti fisici. Questo cellulare vintage servirà inoltre a ridurre il tempo trascorso nel mondo digitale. La maggior parte dei giovani della Generazione Z sta infatti cercando di diminuire le ore quotidiane trascorse su internet. Il Barbie Flip Phone potrebbe perciò portare enormi benefici alla società, in particolar modo agli adolescenti.