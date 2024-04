Arrivano le cuffie con Intelligenza Artificiale incorporata: hanno una funzione speciale

Sono state finalmente annunciate le nuove cuffie con l’Intelligenza Artificiale incorporata. Avranno una funzione speciale.

Che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più impattante nel settore tech, è oramai da tempo un dato di fatto. Tutte le principali realtà che operano in questo settore stanno studiando nuovi modi rivoluzionari per poter sfruttare le sue potenzialità, sia lato hardware che software. E non si parla solo di PC, smartphone e tablet, ma anche di accessori che potrebbero trarre vantaggi enormi già nel breve termine.

È il caso anche delle cuffie, con un nuovo modello in arrivo che potrà vantare di avere l’intelligenza artificiale incorporata. Il che porterà ad una funzione speciale che sicuramente farà molto piacere a tutti i consumatori che decideranno di acquistarle. Si tratta di auricolari wireless che potenzialmente potrebbero rappresentare un punto di svolta decisivo per l’intero settore. Ecco in che modo e da quando saranno disponibili sul mercato per tutti.

Cuffie con l’intelligenza artificiale: le nuove realme Buds T110 sono realtà

Si chiamano Buds T110, e sono i nuovi auricolari lanciati da realme che presentano alcune peculiarità uniche e mai viste prima. Soprattutto per via della presenta dell’intelligenza artificiale, che premetterà di godere di una funzione mai vista prima e che stravolge completamente l’esperienza di ascolto per i consumatori.

Partendo dalla scheda tecnica generale, queste cuffie sono state progettate con driver Dynamic Bass da 10 mm e riescono a garantire fino a 38 ore di riproduzione totale, grazie alle batterie interne che sono state ottimizzate e rese ancor più capienti.

Ma la grossa modifica riguarda la cancellazione attiva del rumore ambientale ENC, che è basata proprio sull’intelligenza artificiale. Per poter garantire un’opportunità di innovazione unica, per migliorare la qualità generale dell’audio per cuffie e auricolari.

Si tratta di una svolta importante, che darà modo di immergersi in maniera totale nella musica che si sta ascoltando. In particolare quando ci si ritrova in ambienti affollati, come possono essere i mezzi di trasporto, ecco che questa chicca darà modo di non dover venire disturbati dai suoni ambientali. Ma di essere un tutt’uno con le proprie canzoni e gli artisti preferiti.

C’è chiaramente la possibilità di disattivare questa feature, qualora riteniate sia necessario poter sentire eventuali avvisi dall’esterno o voci che potrebbero tornarvi utili. Questi nuovi auricolari sono disponibili sul mercato dal 15 aprile 2024 e faranno il loro esordio in India. Da capire se e quando ci sarà l’allargamento anche al resto del mondo.