Arrivano le cuffie bluetooth che non si scaricano mai: prestazioni top e prezzo piccolo

Stanchi di dover ricaricare sempre le cuffie? Arriva la soluzione che tutti cercavano, a un costo mai così basso.

Le cuffie Bluetooth hanno rivoluzionato il modo in cui ascoltiamo la musica, trasformando un’azione quotidiana in un’esperienza senza fili, comoda e liberatoria. La tecnologia wireless ha eliminato il fastidioso groviglio di cavi, permettendo agli utenti di godere della loro playlist preferita con una libertà di movimento senza precedenti, sia in casa che all’aperto.

Da quando sono apparse sul mercato, queste cuffie hanno continuato a guadagnare popolarità, diventando un accessorio quasi indispensabile per chi ama la musica e la portabilità. Tuttavia, nonostante i notevoli vantaggi, le cuffie Bluetooth presentano un tallone d’Achille che molti consumatori conoscono bene: la durata della batteria.

La necessità di ricaricare frequentemente i dispositivi può interrompere l’esperienza d’ascolto e limitare la comodità offerta dalla tecnologia senza fili. Ma cosa succederebbe se ci fosse una soluzione che potesse quasi eliminare questo problema? Fortunatamente, una novità nel mercato promette di fare proprio questo, introducendo un modello di cuffie che potrebbe segnare la fine di queste preoccupazioni.

Le cuffie Bluetooth con durata della batteria mai così lunga: la novità sta per arrivare

La Marshall, un’icona nel settore dell’amplificazione musicale, ha recentemente lanciato sul mercato due nuovi prodotti che stanno già facendo parlare di sé: le cuffie Marshall Major V e gli auricolari Marshall Minor IV. Questi dispositivi continuano la tradizione di eccellenza del marchio nel suono di alta qualità e introducono anche una caratteristica rivoluzionaria: una durata della batteria estremamente lunga che ridefinisce gli standard del settore.

Le nuove cuffie Major V vantano più di 100 ore di riproduzione con una sola carica, un traguardo impressionante che permette agli utenti di godersi settimane di musica senza la necessità di ricaricare il dispositivo. Non solo, Marshall ha implementato anche la ricarica wireless, aggiungendo un ulteriore livello di comodità. Inoltre, il comfort è stato migliorato per garantire che lunghe sessioni di ascolto non diventino mai un disagio.

D’altra parte, gli auricolari Minor IV offrono oltre 30 ore di autonomia tramite il case di ricarica, una capacità notevole per dispositivi così compatti. Anche questi sono stati progettati per essere resistenti all’acqua e più adatti a uno stile di vita attivo, perfetti per chi non si ferma mai, nemmeno sotto la pioggia o in palestra. La qualità del suono è stata migliorata e la vestibilità ottimizzata per garantire che gli auricolari rimangano confortevoli e performanti per tutto il giorno.

Entrambi i modelli sono dotati di Bluetooth LE, che migliora la qualità del suono e garantisce anche connessioni più stabili, oltre a un raggio di azione ampliato. Inoltre, il pulsante M sui Major V è ora completamente personalizzabile, con accesso a funzioni in-app come Spotify Tap, cambio dell’equalizzatore e assistenza vocale, rendendo queste cuffie estremamente versatili e adattabili alle preferenze personali.

Con un prezzo di lancio di 129 e 119 dollari rispettivamente, questi dispositivi avranno in Italia un prezzo che si aggira sui 120-140 euro. Disponibili dal 16 aprile, con spedizioni a partire dal 23 aprile, sembra che Marshall abbia ancora una volta elevato l’asticella.