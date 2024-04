Apple Vision Pro ha appena salvato una vita: la storia incredibile su come è stato usato il visore

Questo caso evidenzia come la tecnologia possa avere un ruolo determinante anche in ambiti per cui non è stata appositamente progettata.

La tecnologia ha compiuto passi da gigante negli ultimi decenni, rivoluzionando numerosi campi, dal settore dell’intrattenimento a quello industriale. Recentemente, però, è stato un altro settore a beneficiare in modo significativo di queste innovazioni, un ambito in cui non vengono tradizionalmente utilizzati questi strumenti.

Il Apple Vision Pro, il visore di realtà mista sviluppato dalla nota azienda di Cupertino, sta emergendo come uno strumento cruciale in questo panorama rivoluzionario. L’Apple Vision Pro, per la verità, non è considerato da molti un vero e proprio successo.

Le sue funzioni sembrano ancora essere limitate e molti utenti hanno lamentato una significativa scomodità di utilizzo, dato il peso eccessivo e la necessità di tenerlo attaccato all’ingombrante alimentatore. Questo recente sviluppo, però, evidenzia ancora una volta come ci siano margini di miglioramento che devono essere esplorati.

Non solo lavoro e intrattenimento: il visore di Apple arriva nelle sale operatorie

L’Apple Vision Pro è stato infatti recentemente utilizzato in un contesto medico, in particolare nell’ambito della chirurgia ortopedica. Al centro di questa rivoluzione tecnologica troviamo il caso del medico Bruno Gobbato, ortopedico presso l’Ospedale Jaraguá in Jaraguá do Sul, Brasile. La sua specializzazione è la chirurgia artroscopica della spalla, una procedura delicata che richiede grande precisione e controllo.

La recente storia di successo coinvolge una paziente affetta da una rottura del manicotto rotatore, una delle lesioni più comuni e complicate che interessano l’articolazione della spalla. Tradizionalmente, questo tipo di intervento si affida all’uso di una telecamera miniaturizzata inserita direttamente nell’articolazione, permettendo al chirurgo di operare mentre osserva un monitor. Ebbene, l’introduzione dell’Apple Vision Pro ha trasformato radicalmente questa pratica.

Grazie al visore di Apple, il dottor Gobbato e il suo team sono stati in grado di visualizzare il campo operatorio su uno schermo “cinematografico” ad alta risoluzione. Il visore ha offerto una visualizzazione estesa e dettagliata dell’anatomia del paziente, ma anche permesso l’accesso in tempo reale a dati cruciali come modelli 3D di riferimento e risultati di esami diagnostici come la risonanza magnetica.

L’uso di questa tecnologia ha permesso di ridurre significativamente i rischi associati alla procedura, migliorando sia l’accuratezza che i tempi di recupero del paziente. Un altro aspetto innovativo dell’Apple Vision Pro è la sua eccellente capacità di gestire il range dinamico delle immagini.

Durante le operazioni chirurgiche, l’intensità delle luci utilizzate può compromettere la qualità delle riprese video, problema non trascurabile quando la precisione visiva è fondamentale. Il visore di Apple, tuttavia, ha superato questa sfida con successo, garantendo immagini chiare e dettagliate nonostante l’illuminazione intensa.