Apple sfida Alexa ed Amazon con il suo nuovo dispositivo per la casa: potente, smart e soprattutto touch

Apple vuole fare sul serio con il suo ultimo dispositivo per la casa e vuole sfidare Amazon: ecco tutte le novità al riguardo.

Apple è sempre alla ricerca di nuovi mercati nei quali espandersi e ora sembra che stia seriamente esplorando la possibilità di lanciare dispositivi intelligenti per la casa. A quanto pare, l’azienda con sede a Cupertino vuole dare “fastidio” ad Amazon e minare il suo dominio in questo settore ottenuto grazie ad Alexa.

Da alcune fonti si evince come Apple sia pronta a lanciare una sorta di “Alexa” futuristica, capace di offrire agli utenti che l’acquistano numerose funzionalità. Ma quali sono le caratteristiche di tale nuovo prodotto Apple per la casa? E come si chiamerà? Ecco tutti i dettagli a questo proposito.

Apple, le info sul nuovo prodotto intelligente pensato per la casa

Da tempo Apple sta esplorando altre strade oltre alla telefonia. Questo perché l’azienda vuole ampliare il proprio raggio d’azione e trovare qualche segmento di mercato nel quale inserirsi per ottenere maggiori profitti.

Ora sembra che sia arrivato il momento per la Apple di esplorare il mercato dei dispositivi intelligenti da avere in casa. Come vuole colpire i potenziali clienti il brand americano? Puntando tutto sull’Apple HomePod di ultima generazione. Si tratta di un dispositivo da avere in casa che Apple già vende ma che non tutti utilizzano.

Ecco perché gli esperti dell’azienda hanno deciso di lanciare un modello ultra-tecnologico che possa aiutare gli utenti in diversi modi. In primo luogo, sembra che il nuovo Apple Homepod sia dotato di touchscreen e ciò potrebbe aiutare chiunque a selezionare le app in pochi istanti.

Secondo alcune fonti, Apple implementerà automaticamente nell’HomePod l’app Apple Podcast, permettendo agli utenti di ascoltare i loro contenuti preferiti facilmente. Inoltre, questo dispositivo dovrebbe garantire una maggiore connettività con gli altri dispositivi Apple come gli iPhone moderni, dalla versione 15 in poi.

In un certo senso, grazie a questa costante connessione tra dispositivi, Apple potrà garantire il benessere domestico agli utenti, assicurando prodotti domotici di alta qualità. Infatti, nel lungo periodo sembra proprio che la società abbia intenzione di lanciare una combo fatta di HomePod e dispositivo basato su Apple TV, un sogno per chi ama il brand.

Tuttavia, sembra che questo futuro sia ancora lontano al momento. Molto dipenderà dai risultati sul mercato dell’HomePod con touchscreen e da quanti decideranno di avere il prodotto Apple in casa. Non resta far altro quindi, che attendere nuove notizie e magari aspettare una data ufficiale per il lancio sul mercato dell’HomePod.