Apple lancia il nuovo iPad Pro OLED: quando uscirà e tutte le nuove funzioni

Finalmente il nuovo iPad Pro OLED, dopo oltre un anno e mezzo Apple rilascia questo device: le nuove funzioni e quando uscirà.

Scusate il ritardo. A quasi due anni dall’ultimo aggiornamento, Apple torna a concentrarsi su iPad. Particolare non di poco conto visto che non era mai accaduto nella storia del colosso di Cupertino che lasciasse i fan di questo dispositivo un anno senza novità.

I silenzi assordanti di un 2023 praticamente mai esistito per i tablet con la mela, ci fanno tornare con la memoria a ottobre 2022, quando Apple decise di rilasciare un aggiornamento importante sul questo dispositivo rispetto all’anno precedente: un nuovo processore. E con esso una nuova funzionalità.

L’Apple Pencil fu notevolmente migliorata in quel periodo, tecnicamente più veloce di quella vecchia. Per il resto poche altre novità. Si era rimasti allo stesso hardware esterno, un design del modello 2021. E quel l’ultimo silicio M2 con funzionalità Wi-Fi aggiornate che ha rappresentato per quasi due anni la base su cui trovare l’altezza della situazione. È proprio arrivato il momento di cambiare.

Apple alla riscossa: dall’iPad Pro OLED all’iPad Air con un display più grande, passando per il nuovo chip

Grazie al solito, credibile, Mark Gurman di Bloomberg arrivano importanti novità il nuovo iPad Pro OLED, una nuova gamma prossima al rilascio. Da Cupertino hanno intenzione di rifarsi del tempo perduto anche con la pianificazione del primo iPad Air, con un display più grande da 12,9 pollici. Le indiscrezioni che stanno arrivando profumano di vere e proprie anticipazioni.

Apple ha intenzioni di dotare i nuovi modelli di iPad Pro del chip M3 interno di Apple, insieme a una Magic Keyboard rinnovata con un trackpad più grande. Per quanto riguarda l’iPad Air, dovrebbe montare un chip M2 di ultima generazione, con due dimensioni di display: l’opzione standard da 10,9 pollici e quella più grande da 12,9 pollici. Gli attuali modelli di iPad Pro utilizzano chip M2, mentre l’Air ha un M1, tanto per intenderci.

Sono passati quasi due anni da quando Apple ha rilasciato un iPad aggiornato. Pare che, sebbene la società avesse inizialmente pianificato di lanciare i nuovi dispositivi alla fine di marzo o ad aprile, il colosso di Cupertino si sia preso più tempo per completare il software per i dispositivi. Se Apple decidesse di rilasciare una nuova gamma di iPad a maggio, ciò avverrebbe poco prima del WWDC 2024, che Apple ha fissato per il 10 giugno.