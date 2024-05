Apple, amara sorpresa per gli utenti: iPhone considerati “obsoleti”, ecco la lista

La lista degli smartphone obsoleti, prodotti dal colosso di Cupertino, si allarga ulteriormente: anche quest’anno subentrano altri modelli.

L’iPhone è senza dubbio lo smartphone che ha rivoluzionato il mondo e la vita quotidiana di miliardi di persone. Il primo esemplare in assoluto fu infatti presentato a gennaio 2007 da Steve Jobs in persona, presso la Macworld Conference & Expo di San Francisco. Si tratta quindi di uno smartphone che è entrato nella storia dell’umanità, poiché ha portato le comunicazioni tra esseri umani ad un livello successivo, cioè ai limiti della fantascienza.

Oggi, la multinazionale Apple ha annunciato l’arrivo del suo nuovo iPhone 15, la cui commercializzazione partirà dal 22 settembre 2024. Tuttavia, il numero degli iPhone “obsoleti” sta purtroppo aumentando sempre di più. I fans del prestigioso marchio californiano devono quindi fare i conti con questo problema.

Si tratta quindi di una nuova generazione di dispositivi caratterizzati da un design in titanio, che è un materiale leggero e robusto. Ciò che sorprende maggiormente è la presenza del chip A17 Pro, il quale regalerà delle prestazioni di altissimo livello. E non solo: tutti gli amanti del gaming avranno perciò la possibilità di vivere un’esperienza senza eguali.

La nuova lista degli iPhone obsoleti

Tra le novità più importanti c’è anche la fotocamera da 24MP, che offrirà una risoluzione estremamente alta e una messa a fuoco straordinaria. Per quanto riguarda le dimensioni, queste toccheranno i 6,1 pollici per la versione 15 Pro e i 6,7 pollici per quella 15 Pro Max.

Tuttavia, l’arrivo di un nuovo smartphone coincide con il pensionamento e con il deterioramento di un precedente modello. In altre parole, ogni anno il mercato guadagna un nuovo iPhone e perde un modello lanciato qualche anno fa. Quali sono allora le versioni prodotte dalla multinazionale californiana che diventeranno obsolete quest’anno, a causa dell’arrivo dell’iPhone15?

Innanzitutto, bisogna ricordare che l’Apple non invia più aggiornamenti ai suoi modelli più vecchi, in particolar modo quelli che hanno più di 5 anni di vita. Per questo motivo, la longevità degli iPhone si abbassa notevolmente nel giro di qualche anno, poiché non hanno più la possibilità di aggiornarsi. Ad ogni modo, i dispositivi considerati “vintage”, cioè quelli che non si vendono più da meno di 7 anni, sono i seguenti:

iPhone 4 da 8 GB

da 8 GB iPhone 5 e iPhone 5S

e iPhone 5S iPhone 6 , iPhone 6s da 32 GB e iPhone 6s Plus da 32 GB

, iPhone 6s da 32 GB e iPhone 6s Plus da 32 GB iPhone SE di prima generazione

di prima generazione iPhone 8 versione RED

versione RED iPhone 8 Plus versione RED

Le new entry del 2024 sono quindi l’iPhone 8 e 8 Plus RED. Questi ultimi non riceveranno più gli aggiornamenti software nei prossimi mesi. Per quanto riguarda gli iPhone 8 e 8 Plus, questi continueranno ad essere aggiornati fino al 2025. La lista dei dispositivi obsoleti, cioè quelli che non sono più in vendita da più di 7 anni, sono invece i seguenti: