Apple aggiorna i suoi AirPods: in arrivo nuove incredibili funzioni

Apple ha deciso di aggiornare i suoi AirPods con delle funzioni davvero incredibili. Ecco di quali si tratta.

Se si pensa al mondo della musica e alla possibilità di ascoltarne sempre di qualità, non si possono non menzionare i famosi AirPods di Apple che dal loro arrivo sul mercato hanno rivoluzionato il modo di ascoltare sia dei semplici vocali che la musica di alta qualità.

Questi auricolari, disponibili in diversi modelli dai costi ben diversi, offrono infatti la possibilità di ricevere un suono chiaro e nitido e al contempo perfetto quando si desidera immergersi interamente in ciò che si ascolta. Un’esperienza uditiva che a breve potrà solo migliorare. E tutto grazie alle novità in arrivo da Apple.

Durante la WWDC 2024, infatti, Apple ha avuto modo di presentare delle modifiche che a breve arriveranno ai suoi utenti. Tra i tanti dispositivi sono stati menzionati anche i famosi AirPods che stanno per ricevere degli aggiornamenti davvero importanti e in grado di fare la differenza.

AirPods di Apple si aggiornano: ecco le novità in arrivo

Per prima cosa, ci sarà un’implementazione con Siri che sarà in grado di capire se si sta annuendo o meno. Ciò significa che sarà possibile impartire dei comandi semplicemente facendo segno di sì con la testa o scuotendola per dire no. Un esempio pratico, in tal senso, sarà quello del poter ricevere o rifiutare una chiamata in entrata quando si sta ascoltando della musica.

Ma non finisce qui. Ci sono infatti grandi novità anche per chi ama i videogiochi. Grazie all’espansione dell’audio spaziale sarà infatti possibile vivere un’esperienza audio molto più immersiva e in grado di funzionare al meglio con i titoli in 3D. Infine, sembra sia prevista anche una funzione di isolamento vocale destinata però agli AirPods Pro. Funzione che dovrebbe servire a isolare la voce quando intorno ci sono diversi rumori.

Si tratta come sempre di novità che se da un lato possono sembrare piccole, dall’altro sono in grado di migliorare di molto l’esperienza d’uso degli utenti. Cosa che in questo caso va a toccare un aspetto che negli ultimi anni ha acquisito un grande valore come, appunto, l’audio.

Apple, dopotutto, è da sempre alla ricerca di novità che siano in grado di sorprendere i propri utenti. E con queste novità legate al mondo degli AirPods ci saranno sicuramente diversi consensi, soprattutto da chi ne fa un uso giornaliero sia per lavoro che per svago.