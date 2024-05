Apple, addio dolorosissimo: duro colpo per gli utenti iPhone, dovranno farne a meno

Apple ha preso una decisione che rappresenta un duro colpo per i tanti utenti iPhone. Dovranno fare a meno di un elemento amatissimo.

L’azienda di Cupertino è uno dei punti di riferimento del settore della tecnologia, aspetto dimostrato dalla tanta attenzione che gli appassionati impiegano non solo per i prodotti attualmente in commercio ma anche per quelli in arrivo.

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova serie di iPhone e per tale ragione le voci in merito ai prossimi dispositivi Apple iniziano ad essere più consistenti. I rumors in diversi casi riescono a fornire delle interessanti anticipazioni prima della presentazione ufficiale dell’azienda di riferimento.

Questa volta il focus si è spostato sui colori che Apple avrebbe deciso di applicare sui propri smartphone. La conferma è arrivata da un noto analista, Ming-Chi Kuo, che attraverso il proprio profilo X h pubblicato un post in cui ha messo in luce le colorazioni con cui sarebbero disponibili i nuovi smartphone dell’azienda di Cupertino.

iPhone 16, Apple varia i colori: rinuncia per gli utenti

La serie iPhone è da anni caratterizzata da colori che riescono a catturare il gradimento degli utenti fin dal primo momento. Per la nuova serie, secondo quanto riportato dal noto analista, dovrebbe verificarsi un piccolo cambiamento che condurrà all’addio di una delle colorazioni più amate dagli acquirenti.

Per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max i colori dovrebbero essere complessivamente quattro: titanio naturale, titanio bianco, titanio nero e la novità titanio rosa, che prenderebbe il posto del titanio blu presente nella serie 15 Pro e 15 Pro Max.

Un discorso simile si riferisce anche alla variante base e quella plus. In merito a questi due modelli, Ming-Chi Kuo, ha riportato che i colori dovrebbero rimanere cinque, gli stessi di iPhone 15 ma con un’eccezione: il ritorno del bianco. Questa colorazione si andrebbe ad affiancare al nero, al verde, al blu e al rosa.

Questa versione però smentisce alcune indiscrezioni emerse qualche settimana fa che prevedevano sette colori tra i quali scegliere, tra cui anche il giallo e il viola. Come possiamo intuire, questa indiscrezione non è stata confermata dall’azienda americana, ma bisogna sottolineare che Kuo nel corso del tempo si è dimostrato una fonte sicuramente affidabile.

Per tale ragione è lecito aspettarsi che le colorazioni dei nuovi iPhone saranno quelle rivelate dall’analista. Ad ogni modo, per la conferma ufficiale bisogna attendere l’evento Apple che dovrebbe tenersi tra qualche settimana.