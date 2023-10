Anziani e tablet: come aiutare i nostri nonni ad utilizzarli in poche mosse

Spesso non è semplice per gli anziani utilizzare il tablet. Eppure è possibile aiutare i nonni grazie a poche mosse da insegnargli: ecco quali sono.

La tecnologia ha portato con sé una vera e propria rivoluzione nelle vite delle persone. Ad essere influenzata maggiormente è stata la comunicazione, regalando alla popolazione possibilità infinite per mettersi in contatto tra loro con app e social. Soprattutto gli anziani hanno beneficiato di queste novità.

Nonostante sia una soluzione più che ottimale, spesso gli anziani non riescono ad usare il tablet, così come gli altri dispositivi tecnologici, come vorrebbero. Acquistare un tablet appositamente pensato per loro può essere più costoso, considerando il fatto che quelli convenzionali continuano ad essere una perfetta soluzione.

Quello che però è importante sapere è che ci sono alcuni accoglimenti che si possono apportare per facilitarne l’uso ed evitare che gli anziani si trovino in difficoltà nell’usare il dispositivo. In pratica, ci sono delle mosse facili e intuitive da mettere in pratica per semplificare la vita ai nostri nonni.

Tablet e anziani: come facilitare l’uso

Coloro che hanno gli anziani in casa oppure dei nonni che vivono da soli sanno molto bene che adattare uno strumento tecnologico come il tablet per gli anziani sia un compito arduo. Esistono però diversi modi per migliorare l’accessibilità e rimuovere quelle funzioni non necessarie dalla home principale.

In tal senso è bene conoscere le 4 mosse per semplificare l’uso del dispositivo e fare in modo che anche i più anziani possano usare il tablet tranquillamente. Ecco quali sono i suggerimenti:

Presentazione e dimensione del testo: bisogna aumentare la dimensione del carattere e scegliere un carattere semplice per rendere il testo più leggibile. Utilizzare la funzione di ingrandimento per ingrandire lo schermo: in questo modo le icone e i menu diventano più grandi, ma ciò potrebbe comportare il dover scorrere lo schermo più volte. Disattivare il menu in basso sullo schermo: un’operazione che rende la navigazione classica più chiara e semplice per le persone anziane. Utilizzare la lente d’ingrandimento: in questo modo si consente di ingrandire alcune parti di un testo. C’è da aggiungere che questa funzione non è disponibile su tutti i tablet.

Oltre a queste quattro mosse ci sono anche delle applicazioni che si possono scaricare per aiutare gli anziani nell’utilizzo del dispositivo. In questo modo è possibile personalizzare il tablet e non avere più problemi con l’utilizzo.